O presidente da Fecomércio, Harmes Martins da Cunha: possível afastamento do cargo

ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O vice-presidente da Fecomércio (Federação do Comércio de Mato Grosso), João Flávio Barbosa Salles, convocou uma assembleia geral para deliberar sobre o afastamento do presidente da entidade, Hermes Martins da Cunha, por 180 dias.

A convocação, publicada no Diário Oficial do dia 1º de fevereiro, pede ainda o afastamento do tesoureiro da federação.

Segundo a publicação, o afastamento poderá ser decidido para a apuração de irregularidades na atual gestão.

A assembleia está marcada para as 15 horas do próximo dia 20 de fevereiro, na sede da Fecomércio, em Cuiabá.

Segundo apurou a reportagem, uma auditoria foi feita recentemente e identificou algumas irregularidades.



Hermes Martins da Cunha assumiu a presidência da Fecomércio em setembro de 2015, após o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf, renunciar ao cargo.

Nadaf esteve à frente da Federação por mais de uma década. Réu confesso da Operação Sodoma, deflagrada pela Polícia Fazendária, ele foi acusado de participação em um suposto esquema de cobrança de propina em troca de benefícios fiscais em Mato Grosso, por meio do Prodeic (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial).

Em 2015, o Ministério Público Estadual (MPE) acusou Nadaf e outros diretores de terem utilizado a Fecomércio como “balcão de negócios”, para o cometimento dos crimes investigados na Operação Sodoma.

Na época, já empossado presidente, Hermes instaurou uma comissão interna para apurar o suposto envolvimento de diretores e servidores da entidade no esquema.

Outro lado

Por meio de nota, o presidente da Federação afirmou que “não há irregularidades em sua gestão” e que sua administração sempre foi pautada pela “transparência”.