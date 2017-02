DA REDAÇÃO



Um bebê de apenas três meses foi resgatado da Aldeia de Pirigara, localizada no município de Barão de Melgaço (121 km de Cuiabá), no Pantanal Mato-grossense, pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), na manhã desta segunda-feira (06).

A criança estava sendo atendida pelo enfermeiro da Casa de Saúde Indígena da região, com quadro de bronquite, convulsão, desmaio e febre alta.

Assim que recebeu o chamado de resgate, às 7 horas, a equipe do Ciopaer foi até o local para fazer o atendimento.

O tenente coronel PM, Ricardo Tomas da Silva, foi quem pilotou a aeronave para fazer o resgaste.

“Chegamos ao local e, imediatamente, a criança e a mãe foram colocadas dentro da aeronave e trazidas até Várzea Grande para atendimento em uma unidade de saúde”, disse.

De volta ao Ciopaer, no Aeroporto de Várzea Grande, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já aguardava a criança, que foi encaminhada para o hospital.

Resgastes

Somente no ano passado, o Ciopaer fez 21 resgastes em áreas indígenas, zona rural, locais de difícil acesso e vítimas de acidentes em rodovias.

Em 16 de janeiro de 2017, o Ciopaer foi chamado para prestar socorro a uma vítima de descarga elétrica, na comunidade Agrovila das Palmeiras (30 km de Cuiabá).

No momento do acidente, o homem estava ajustando a antena do telefone rural em cima do telhado. Enquanto isso, a mulher em solo dava suporte, repassando informações pelo celular. O homem tocou a antena na rede elétrica, recebeu a descarga e foi arremessado ao chão, com ferimentos. Já a mulher morreu na hora.