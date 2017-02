DE O TEMPO



Tão importante quanto estar com o uniforme e os materiais didáticos em dia é os pais se planejarem para montar um lanche nutritivo e gostoso para as crianças. Para garantir o equilíbrio entre o saudável, o prático e o atrativo e ainda ajudar os filhos a tirar nota 10 em alimentação equilibrada, a dedicação e a criatividade são fundamentais.

A faixa de transição entre a infância e a adolescência (de 7 a 10 anos) é um período de intensa atividade física, cujo ritmo de crescimento é constante, assim como o ganho mais acentuado de peso próximo ao estirão do crescimento. Por isso, dependendo do padrão dietético e da atividade física, neste período, as crianças podem ficar obesas, conforme pondera o Manual de Orientação do Lanche Saudável, produzido pelo Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

O documento orienta também maior atenção à qualidade e à quantidade da alimentação, de forma que sejam adequadas às necessidades diárias de acordo com a idade e cada criança. Isso significa que o consumo de alimentos industrializados ricos em gorduras, sal e açúcares – como enlatados, embutidos, salgadinhos, sucos industrializados, biscoitos recheados e doces – deve ser evitado, segundo a presidente dos Departamentos de Nutrologia das Sociedades Mineira e Brasileira de Pediatria, Virgínia Weffort.

Para ela, os erros mais comuns são lancheiras com pães industrializados, achocolatados prontos e sucos de caixinha, que podem conter até seis colheres de açúcar em uma única embalagem. “Nada é proibido, mas tem-se que saber as quantidades. Se for para negociar com a criança, que sejam permitidos esses alimentos uma vez por semana, mas que nos outros dias ela leve opções mais saudáveis”, afirma.

Outra dica da pediatra é para que os pais se atentem em montar o lanche com opções de cada grupo alimentar, ou seja: uma fonte de proteína (iogurte, queijo, leite), uma fruta (tanto in natura quanto o suco sem açúcar) e um carboidrato (pães e cereais), assim como incentivar o consumo de oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas) em quantidades moderadas, pois contêm as chamadas “gorduras boas”. “Tem crianças que levam palitinhos de cenoura picada, tomatinhos cereja, e depois os outros coleguinhas acabam querendo copiar”, conta. Essas, segundo a pediatra, são alternativas saudáveis, com boas quantidades de fibras e que não correm o risco de estragar com facilidade.

Outro detalhe, não menos importante, é nunca esquecer da hidratação. “Colocar sempre uma garrafinha de água. Crianças de 2 a 3 anos devem beber cerca de 1,3 litros de água por dia, já as de 3 a 5 anos podem beber até 2 litros conforme o calor”, diz.

Para tornar essa tarefa mais prazerosa, os pais também podem acostumar os filhos a participarem dos momentos de compra e preparo das refeições, segundo a pediatra.