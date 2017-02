Por lei, o tráfego de carretas com carga superior a 24 toneladas só é permitido das 20h às 6h

Após o trágico acidente envolvendo uma carreta na Avenida Fernando Corrêa da Costa, na última semana, os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital (Semob) realizaram uma operação nesta segunda-feira (6) para a retirada de veículos pesados das vias urbanas da Capital.

A jovem Ana Caroline Aguiar Eneas, de 29 anos, morreu após cair da garupa de uma motocicleta e ser atingida por uma carreta, na última quinta-feira (2).

De acordo com a Semob, a operação tem como objetivo orientar e posteriormente multar os motoristas que insistirem em circular com veículos pesados em horário não permitido em avenidas movimentadas da Capital.

Por lei, o tráfego de carretas com carga superior a 24 toneladas só é permitido das 20h às 6h. Caso o motorista seja flagrado dirigindo em período diferente pela área central da cidade ou em corredores de tráfego que incluem as principais avenidas, poderá ser multado e ter o veículo apreendido.

Segundo a assessoria da Semob, nesta segunda-feira, motoristas de 22 carretas foram apenas orientados a não circular na cidade.

No entanto, a partir desta terça-feira (7), os agentes darão continuidade à operação que deve seguir por quatro vezes durante a semana – duas no período matutino e duas no vespertino. Os motoristas que insistirem serão multados em R$ 130,16, pelos agentes.

O acidente

Ana Caroline Aguiar estava na garupa de uma motocicleta Biz, que era pilotada pelo jovem Ruan Miguel Santos Cândido Leite.

O acidente aconteceu por volta das 18h, na frente do supermercado Fort Atacadista, no sentido Centro-Coxipó.

A jovem não resistiu e morreu na hora. Já o motociclista teve apenas escoriações leves.

Ele disse aos policiais que teria sido fechado por um veículo, o que acabou desequilibrando-o.

Neste momento a moto caiu, jogando os dois ocupantes no chão. A mulher acabou esmagada pelas rodas de uma carreta, que vinha logo atrás e não conseguiu parar.

Ruan contou que estava levando a mulher em casa, a pedido do marido dela, que é seu colega de trabalho.

Segundo ele, o motorista do carro que teria fechado a moto fugiu sem prestar socorro. No entanto, através das imagens das câmeras da Semob, foi visto que ele não foi fechado por nenhum carro e caiu após colidir na traseira de um carro, enquanto trafegava entre os veículos.

O delegado da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Jefferson Dias, afirmou que o motorista da carreta e condutor da motocicleta serão indiciados por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).