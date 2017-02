DO G1



As obras do novo aquário de Cuiabá, localizado na Orla do Porto, na capital, devem ser finalizadas em abril e o local deve ser entregue no aniversário da cidade. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá, o projeto teve alterações e está orçado em R$ 4 milhões.

De acordo com a prefeitura, a construção do novo aquário está na fase final. Com tecnologia de ponta, o local vai abrigar espécies de três bacias hidrográficas de Mato Grosso. O aquário está dentro do pacote de obras previsto na revitalização do Porto Cuiabá.

O aquário, inicialmente, era uma das obras previstas para a Copa do Mundo, em 2014. Os reparos, de fato, só começaram em 2016, por meio de acordos firmados com o Ministério Público Estadual (MPE). O dinheiro veio de acordos de pagamentos de dívidas que algumas empresas tinham com o município.

“Existia de previsão para a Copa do Mundo apenas aquele pequeno aquário. Como isso não aconteceu, este é um novo aquário, vamos traduzir dessa forma, e, através de uma série de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC's), é que nós estamos tocando essa obra”, declarou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

O projeto inicial ganhou um salão com tanques, em que a ideia é ter espécies de peixes das três bacias hidrográficas do estado. Quando a obra ficar pronta, os tanques serão preenchidos com água e os visitantes vão poder ver os peixes bem de perto.

Para que o local tenha segurança, serão colocados vidros específicos, que suportem a pressão da água.

“Nós estamos falando de vidas e de um ambiente público. Temos que ter 100% de segurança de que esse vidro não vai estourar, não vai trincar ou rachar. Temos que ter a segurança para que estes vidros aguentem toda a pressão da água”, disse o secretário.

Após a instalação dos vidros, ainda vai ser preciso terminar o forro e o piso. Na parte da frente, onde funcionava o antigo aquário, será feita uma sala de projeção. A previsão é de que tudo seja entregue no dia 8 de Abril, aniversário de Cuiabá.

“A manutenção deste aquário será muito cara. Então será cobrada a taxa de R$ 1 a R$ 2 para que a gente possa alimentar os peixes, comprar remédio e este tipo de coisa. Porém, nós reservaremos um dia da semana para que seja gratuito às escolas e aqueles que não podem pagar”, afirmou Stopa.