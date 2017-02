THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O técnico de lavoura Cassiano da Silva, de 32 anos, morreu após bater a motocicleta que pilotava em um carro na BR-070, em Campo Verde (140 km ao Sul de Cuiabá), na noite de segunda-feira (6).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo relatou que seguia no sentido de Primavera do Leste (240 km da Capital) quando o motociclista invadiu a pista e bateu de frente no carro.

Por conta da batida, a vítima foi arremessada da moto e caiu em um barranco, rolando até parar a cerca de 200 metros do local do acidente. Ele morreu na hora.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro relatou que estava chovendo muito na rodovia e, por isso, não conseguiu evitar a colisão.

No veículo também estava o filho dele, de sete anos. Eles não tiveram ferimentos.

O corpo de Cassiano da Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O acidente será investigado pela Polícia Civil em Campo Verde.