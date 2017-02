É importante que os interessados procurem uma das unidades do Sine mais próxima de sua região o quanto antes

Seiscentas e dezesseis vagas de emprego estão abertas em Mato Grosso nesta semana. As oportunidades, intermediadas pelo Serviço Nacional de Emprego (Sine), estão presentes em dezoito municípios, entre eles, Cuiabá, que conta com 119 oportunidades de trabalho.

Lucas do Rio Verde (333 km de Cuiabá), Sapezal (499 km de Cuiabá), Pontes e Lacerda (442 km de Cuiabá), Cuiabá, Barra do Garças (521 km de Cuiabá) e Água Boa (746 km de Cuiabá), estão entre os municípios com maior número de oportunidades apresentadas.

As áreas de atuação são para cargos de nível fundamental, médio e superior como, por exemplo, pedreiro, recepcionista de hotel, mecânico de manutenção de máquina industrial, professor de português, faxineiro, desenhista industrial gráfico, torneiro mecânico, entre outros.

É importante que os interessados procurem uma das unidades do Sine mais próxima de sua região o quanto antes. Atualmente, o órgão possui 27 unidades espalhadas em 26 municípios. Na capital, são duas, uma localizada na Rua Baltazar Navarros, região central e outra no Ganha Tempo.

Para concorrer a uma das vagas, basta se cadastrar no banco de empregos. As vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento. Para conferir o quadro completo de trabalhos por município, disponibilizados pelo Sine, clique aqui.

Cuiabá

Na capital, entre as 119 oportunidades, quatro são exclusivas para Pessoas Com deficiência (PCD). Auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, inspetor de alunos e operador de vendas estão entre as áreas apresentadas para atuação.

Quanto ao público em geral, há vagas para motorista carreteiro, costureiro, auxiliar de contas a pagar e conferente de controle de produção. Para estas vagas citadas, por exemplo, os salários chegam a R$ 1.728. Outras vagas podem ser conferidas aqui.