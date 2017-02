DA REDAÇÃO



O Governo do Estado pavimentou 49 quilômetros da rodovia MT-430, que dá acesso ao município de Santa Cruz do Xingu (994 km de Cuiabá).

Isso representa quase 80% das obras de construção da MT-430, via que liga o município ao entroncamento da MT-437, atendendo a uma reivindicação antiga do extremo Norte do estado. As imagens mostram o avanço da obra, que deve ser entregue nos próximos meses.

Os trabalhos fazem parte do Pró-Estradas, o maior programa de obras rodoviárias da história de Mato Grosso.

Região próxima ao Parque Nacional do Xingu, a via vai facilitar a passagem de veículos e o tráfego da produção do estado. A região é uma das que mais possui cabeças de gado. Com 65,40 quilômetros de extensão, parte das obras de pavimentação do trecho já se encontra sinalizada e com ótima condição de tráfego.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), responsável pela execução da pavimentação, restam 15,88 quilômetros que ainda receberão asfalto. A previsão é que tudo esteja pronto ainda este semestre.

Pró-Estradas

Em dois anos de gestão, o governador Pedro Taques entregou um total de 1.430 quilômetros de obras de construção e reconstrução em todo o estado. A meta é concluir quatro mil quilômetros na atual administração, entre obras de construção e reconstrução.