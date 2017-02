DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT), intensifica ações de triagem e diagnóstico de casos suspeitos para tratamento contra a Tuberculose na população carcerária da Cadeia Pública do Capão Grande. A Coordenadoria de Saúde Bucal do Município integrou a ação para realizar atendimento odontológico.

Para atender aos 384 reeducandos da Cadeia do Capão Grande, a equipe técnica de Controle da Tuberculose e Hanseníase organizou um cronograma com três dias de ações na unidade prisional. A cada visita os profissionais avançam com os atendimentos para contemplar toda a população carcerária que está agrupada em diversas alas nos três raios da unidade.

A triagem é realizada pelas equipes de enfermagem da Secretaria de Saúde e também da Cadeia Pública do Capão Grande com base nos sintomas clínicos apresentados ou relatados pelos reeducandos. Quando um deles apresenta pelo menos três sintomas da doença, recebe o kit para coleta de material que é encaminhado para análise laboratorial para confirmar ou descartar a tuberculose. Agentes penitenciários auxiliam nos trabalhos garantindo a segurança dos profissionais durante os procedimentos.

“A triagem e diagnóstico integram um conjunto de medidas voltadas à detecção, tratamento e acompanhamento de casos de Tuberculose no sistema prisional no Município. Na triagem é possível identificar os casos positivos e iniciar o tratamento para reduzir cadeia de transmissão da doença. Em caso positivo, dentro da unidade prisional o reeducando recebe a medicação que é administrada pela equipe de enfermagem da própria unidade. É uma ação rotineira que visa identificar e tratar possíveis casos da doença”, explica Marcelo Vieira, responsável técnico pelo programa de Tuberculose e Hanseníase da Secretaria de Saúde de Várzea Grande.

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões podendo também ocorrer em outros órgãos do corpo. A transmissão é ocorrida pelo ar contaminado eliminado pelo indivíduo com Tuberculose, através da tosse e/ou espirros. Os principais sinais e sintomas são: tosse por mais de três semanas; falta de apetite; perda de peso e febre baixa principalmente no final da tarde.

Atendimento odontológico:

A Cadeia do Capão Grande dispõe de um consultório odontológico completo com dentista, auxiliar e os insumos necessários para os procedimentos e tratamentos. Para proporcionar condições de igualdade oportunizando que todos os reeducandos possam ser atendidos, a Coordenadoria de Saúde Bucal do Município participa da Ação de Triagem da Tuberculose para realizar avaliação da Saúde Bucal de cada um e proporcionar atendimentos e encaminhamentos.

“Nessa triagem verificamos quem tem necessidade de atendimento imediato. Esse trabalho é feito para agrupá-los conforme o tipo de procedimento que será necessário para que todos tenham atendimento. Quem tem dor, abscesso dentário, mobilidade é atendido primeiro. O reeducando para ser ressocializado, uma das exigências é ter uma boa saúde física e mental. Os serviços são garantidos integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Saúde Bucal integra as ações de Saúde que são desenvolvidas no Sistema Prisional na garantia do atendimento”, explica a coordenadora de Saúde Bucal de Várzea Grande, Andrea Vrech Coelho.