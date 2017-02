DA REDAÇÃO



Os empreendimentos licenciados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema) já podem se cadastrar para receber o certificado ambiental ‘Selo Verde’. O documento é uma comprovação de que a empresa desenvolve suas atividades baseadas em políticas e práticas sustentáveis.



De acordo com o coordenador de licenciamento com estudos de impactos ambientais da Sema, Valmi Simão de Lima, com o certificado os empreendimentos têm mais credibilidade junto ao mercado para as negociações nacionais e até internacionais, já que os trabalhos das empresas seguem os critérios do ISO 14001.



Para se cadastrar, o empreendimento precisa ter um sistema de gestão ambiental implantando há pelo menos um ano e ter sido licenciado pela Sema. Os interessados em concorrer ao ‘Selo Verde’ devem procurar a secretaria até o dia 28 de fevereiro munidos de documento pessoal, contrato social, comprovante de CNPJ, documentação do sistema de gestão e com o requerimento padrão da Sema preenchido.



Valmi explica que todas as empresas cadastradas passarão por uma auditoria em que técnicos da secretaria avaliarão se elas seguem os critérios estabelecidos pelo Manual de Implantação do Sistema de Gestão Ambiental. Para receber o Selo Verde, os empreendimentos precisam ter uma gestão de resíduo sólido, fazer o controle efetivo de poluição e degradação ambiental, utilizar adequadamente e de forma controlada o agrotóxico, entre outros requisitos que serão analisados durante a vistoria.



A empresa que atender aos critérios do manual e estiver com os documentos regularizados receberão o certificado durante a Semana do Meio Ambiente, que ocorrerá em junho deste ano.



Selo Verde



O Selo Verde é um certificado instituído por meio da Lei n° 8397, de dezembro de 2005. O objetivo é incentivar as empresas a adotar medidas que atenuem os impactos negativos causados pelas atividades degradadoras e/ou poluidoras do meio ambiente. Outras informações podem ser obtidas no telefone: (65) 3613 7222, das 13h às 17h.