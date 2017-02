ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

A chuva que caiu na Grande Cuiabá, na madrugada desta terça-feira (07), causou um grande alagamento na Enfermaria I do Pronto-Socorro de Várzea Grande.

De acordo com a assessoria do hospital, a infiltração teria sido causada por uma reforma incompleta na unidade.

“No local onde a água adentrou a enfermaria, o telhado está sendo substituído e não houve tempo de instalar a calha para coletar a água da chuva, o que ocasionou a infiltração”, explicou por meio de nota.

Em um vídeo (veja abaixo) gravado por uma mulher, que afirma estar acompanhando a avó - internada na área alagada -, é possível ver a dimensão do problema.

Nas imagens, os familiares correm para salvar os pacientes da enxurrada que escorre pelo teto do hospital.

“Olha só: o leito de um hospital nessa situação”, narra a acompanhante.

O volume de água que cai das instalações elétricas é espantoso e seria responsável, segundo a mulher que gravou o vídeo, pela queda de energia em parte do hospital durante a chuva.

Em tempo de pegar fogo com a gente aqui dentro

“Por isso que deu o pipoco, né? Chovendo aqui dentro, como que não estoura?! Em tempo de pegar fogo com a gente aqui dentro”, diz a mulher.

No entanto, a nota da assessoria do Pronto-Socorro afirma que a pane elétrica foi causada, na verdade, por um problema em um poste na parte externa do hospital.

“Durante a forte chuva na madrugada também houve queda de energia em parte do Pronto-Socorro provocada por um problema na rede externa (poste) envolvendo uma chave trifásica. Uma das fases caiu depois de uma descarga elétrica resultando no desligamento de parte da rede elétrica”, justificou.

Segundo a assessoria, os pacientes que estavam na ala que foi tomada pela água foram transferidos para outro setor do hospital.

Veja a íntegra da nota emitida pela assessoria do Pronto-Socorro de Várzea Grande:

"Sobre o episódio de infiltração de água da chuva em uma das enfermarias do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande na madrugada desta terça-feira (7), a direção da unidade esclarece que já adotou as medidas necessárias para solucionar o problema.

A infiltração atingiu a enfermaria 1 no corredor de observação, localizada numa ala do Pronto-Socorro que ainda não passou pela reforma geral que está em execução desde o ano passado e vai contemplar toda a unidade hospitalar.

No local onde a água adentrou a enfermaria, o telhado está sendo substituído e não houve tempo de instalar a calha para coletar a água da chuva o que ocasionou a infiltração. Os pacientes que estavam na enfermaria atingida foram remanejados e o local já passou por limpeza. Os reparos e instalação da calha já estão em andamento.

Durante a forte chuva na madrugada também houve queda de energia em parte do Pronto-Socorro provocada por um problema na rede externa (poste) envolvendo uma chave trifásica. Uma das fases caiu depois de uma descarga elétrica resultando no desligamento de parte da rede elétrica. A equipe de manutenção do Pronto-Socorro acionou a Energisa, concessionária dos serviços de energia, e o problema foi solucionado com o restabelecimento da energia.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) também foi acionado e abasteceu as caixas d’água do Pronto-Socorro evitando que faltasse água na unidade hospitalar.

A direção do Hospital e Pronto-Socorro informa ainda que os telhados de todas as alas estão sendo trocados na reforma, pois desde sua construção há 28 anos, o hospital nunca havia passado por uma ampla reforma que contemplasse toda a parte física e estrutural como está sendo feito.

Até o momento, já foram entregues totalmente reformadas as alas A, B e C, que juntas, dispõem de 95 leitos, além do novo espaço construído na parte lateral para abrigar os serviços de pronto-atendimento clínico e ambulatorial com capacidade para 14 leitos de observação e outros dois de atendimento de urgência e emergência. Os recursos investidos até agora somam R$ 2,3 milhões em obras e equipamentos adquiridos nos últimos 15 meses."

Veja o vídeo: