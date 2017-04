DO TERRA NOTICIAS



Após ver seu presidente preso na última quinta-feira, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) ganhou outra dor de cabeça. Com uma parceria com mais de 20 anos, os Correios anunciaram que rescindirão o contrato de patrocínio com a CBDA que, desde o ano passado, sofre com problemas financeiros.



A atitude da estatal deve-se a denuncia, pela Polícia Federal, de um esquema de desvio de verbas dentro da entidade. Em nota, os Correios afirmaram que já estão tomando medidas legais para acabar com o vínculo financeiro entre ela e a confederação. Após ver seu presidente preso na última quinta-feira, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) ganhou outra dor de cabeça. Com uma parceria com mais de 20 anos, os Correios anunciaram que rescindirão o contrato de patrocínio com a CBDA que, desde o ano passado, sofre com problemas financeiros.



A atitude da estatal deve-se a denuncia, pela Polícia Federal, de um esquema de desvio de verbas dentro da entidade. Em nota, os Correios afirmaram que já estão tomando medidas legais para acabar com o vínculo financeiro entre ela e a confederação. 'Os contratos de patrocínio dos Correios foram e são fiscalizados por diversas áreas, incluindo a área de patrocínio, auditoria independente e auditoria interna. Ademais, são sujeitos ao acompanhamento e fiscalização da CGU, TCU e pelo próprio MPF, se for o caso'.



Confira o comunicado dos Correios:



Parceiros da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos há mais de 20 anos, os Correios lamentam os últimos acontecimentos envolvendo essa entidade. Para a estatal, já havia sido uma decisão difícil reduzir o patrocínio à CBDA em 2016 por questões orçamentárias, uma vez que esse investimento objetiva apoiar atletas de ponta e também implantar projetos sociais pelo Brasil. Agora, em razão do impacto negativo e do desgaste à imagem da empresa, os Correios estão tomando as medidas legais cabíveis e previstas contratualmente para rescindir o atual contrato de patrocínio, cuja vigência seria pelo período 2017/2019.

Fonte https://esportes.terra.com.br/lance/apos-escandalo-cbda-perdera-patrocinio-dos-correios,bc4ebd32d5e0fc014ab0e41b03b8307dbucnggdx.html