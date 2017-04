DA REDAÇÃO



As aulas na Escola Estadual Governador José Fragelli, situada na Arena Pantanal, terão início na próxima segunda-feira (10.04). Todos os alunos da unidade deverão comparecer no ginásio Aecim Tocantins, às 07h, para o recebimento das boas-vindas por parte da direção. Após o acolhimento inicial, os alunos serão apresentados ao ambiente do primeiro estádio-escola de Mato Grosso.

Com funcionamento em tempo integral e vocacionada às práticas esportivas, a unidade, conhecida como Arena da Educação, disponibilizará 12 salas e atenderá 315 estudantes do 7°, 8º e 9° anos do Ensino Fundamental (de 07h às 17h30) e 1º ano do Ensino Médio (de 7h às 18h30).

Os estudantes receberão alimentação balanceada sob o acompanhamento de nutricionistas. Em um dos turnos, os alunos terão aulas regulares e, em outro, vão se dedicar às disciplinas da grade diversificada, que prevê atividades de esportes, informática e “projeto de vida”.

Para o Ensino Fundamental serão ofertadas práticas de basquete, atletismo, skate, tênis de mesa e xadrez; para o Ensino Médio, haverá o futsal e, para ambos, luta olímpica, judô, natação e vôlei de areia.

A unidade já recebeu 350 conjuntos escolares e 60 computadores para a utilização dos estudantes.

O nome da escola é uma homenagem ao ex-governador de Mato Grosso, José Fragelli, que deu nome ao antigo Estádio Verdão, demolido para a construção da Arena Pantanal, em razão da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014.