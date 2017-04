DO UOL



Acumulada há quatro rodadas, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 36 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.919, que serão escolhidas neste sábado (8).

O sorteio será realizado por volta das 20h horário de Brasília. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

O que dá para fazer?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 24 mansões no valor de R$ 1,5 milhão mil cada. No concurso anterior, o 1.918, os números sorteados foram: 16 -17 - 20 - 22 - 38 - 50.

A última vez que uma aposta apresentou a sena foi em 22 de março, no concurso 1.914. Um jogo de Vitória de Santo Antão (PE) garantiu um prêmio de R$ 5.805.678,69. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.