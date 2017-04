THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Dois homens - de 41 e 48 anos - morreram e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta na BR-163, próximo ao Município de Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá).

A colisão ocorreu no final da tarde de sexta-feira (7), no km 105, próximo ao Posto Ursão.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, as vítimas estavam em um Gol vermelho que bateu na traseira da carreta. Ambos os veículos seguiam sentido norte de Mato Grosso. Chovia muito no momento da colisão.

Com o choque, o carro ficou completamente destruído. O motorista do carro, Wanderley Ferreira, e o passageiro que estava no banco do carona, Adair de Oliveira Penteado, morreram na hora.

Outros dois homens que estavam no banco de trás foram salvos por uma equipe de resgate da Rota Oeste e encaminhados para o Hospital Regional de Rondonópolis.

O atual estado de saúde deles não foi confirmado. As identidades também não foram reveladas.

A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente. O motorista da carreta não se feriu.