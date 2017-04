DA REDAÇÃO



A Universidade do Estado de Mato Grosso abre edital de seleção para acadêmicos de educação física e pedagogia que queiram atuar no projeto de Extensão “Forças no Esporte” que é desenvolvido pela Unemat em parceria com o 2º Batalhão de Fronteira General José Miguel Lanza (2º BFron) do Exército Brasileiro. As inscrições começam na próxima segunda-feira (10) e seguem até o dia 20 de abril.

As bolsas de extensão universitária são oferecidas por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e tem duração máxima de sete meses, com início no dia 08 de maio e término em 30 de novembro deste ano. O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais e os acadêmicos selecionados devem ter disponibilidade de 20 horas semanais para atuar no projeto.

Ao todo serão disponibilizadas oito bolsas, sendo seis para acadêmicos de Educação Física e duas para alunos do curso de Pedagogia, que estejam cursando do 1º ao 7º semestre. O acadêmico não pode possuir vínculo empregatício ou mesmo acumular outro tipo de bolsa. O processo de seleção dos acadêmicos constará de duas etapas, a primeira consiste na análise de currículo e histórico escolar e a segunda etapa consiste em entrevista que abordará a temática “Ludicidade e Atividades Lúdicas – uma abordagem a partir da experiência interna”. A seleção será conduzida por uma banca avaliadora composta por três membros.

Os interessados deverão se inscrever na Sede Administrativa, na Pró-reitoria de Extensão e Cultura, em Cáceres no período das 14h às 17 horas. No ato da inscrição é preciso apresentar cópias dos seguintes documentos: requerimento de inscrição (Anexo I); Histórico escolar atualizado; RG e CPF, atestado de matrícula; Currículo Lattes/CNPq atualizado e respectivos documentos que comprovem a validade do currículo.