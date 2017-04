THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Cansados de consumir cervejas comerciais, três empresários do interior de Mato Grosso decidiram abrir uma pequena cervejaria em Nova Mutum (267 km ao Norte de Cuiabá), para produção da bebida de forma artesanal, sem adição de corantes e conservantes. E o que era um hobby se transformou em algo profissional.

Fundada em 2013, a KessBier é a primeira cervejaria artesanal do Estado e a mais premiada do Centro-Oeste.

No total são cinco títulos. A KessBier Marzen - que é uma cerveja puro malte e de baixa fermentação - faturou em 2015 a medalha de prata no Concurso Brasileiro de Cervejas em Blumenau (SC) e uma medalha de bronze na South Beer Cup, no Campeonato Sul-Americano de Cervejas, realizado em Mar Del Plata, na Argentina.

Já a Kessbier Belgian Mango - que é uma cerveja clara, puro malte e de alta fermentação – também faturou a medalha de bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas em Blumenau (SC), em 2015.

Em entrevista ao MidiaNews, o empresário Marco Aurélio contou que prêmios foram apenas consequências

Este ano, a Marzem conquistou de novo um título em Blumenau. Desta vez, um bronze.

Já a Kessbier Vitis Saison - que leva adição de suco de uva - também faturou uma medalha de bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas, neste ano.

Em entrevista ao MidiaNews, Marco Aurélio Piacentini, um dos sócio da empresa, contou que a Kessbier “começou de uma brincadeira”.

“De 2006 para 2007, eu estava meio cansado de tomar Skol, Itaipava e resolvi estudar como fazer cerveja em casa. Na minha família, o meu avô paterno fazia cerveja em pequena escala, no Rio Grande do Sul, em 1945”, disse.

“Comprei vários livros técnicos sobre fabricação de cerveja e comecei a ler. Depois que li tudo, comecei a fazer cerveja em casa, na panela. Eu fui um dos primeiros cervejeiros caseiros aqui do Estado. E na época, comecei a escrever um blog também. Quando chegava algum cervejeiro fora do Estado, me ligava para se apresentar e conversar”, contou.

Conforme Marco Aurélio, foi através do blog que ele conheceu seu primeiro sócio, Guilherme Giorgi, natural de São Paulo.

“A gente começou a fazer cerveja em casa juntos e, num belo dia, entre uma fabricação e outra, tivemos a ideia de transformar aquilo em um investimento. Montamos um projeto e, quando estava tudo pronto, entrou mais um amigo nosso de sócio, o José Betu. Nós aumentamos o tamanho do investimento e começamos a cervejaria”, afirmou.

A Kessbier foi inaugurada em dezembro de 2013. Segundo Marco Aurélio, “de lá para cá é só alegria”.

Por mês, eles produzem cerca 10 mil litros de cerveja, em 17 estilos diferentes.

Os produtos são vendidos, em sua maioria, na forma de chopp e comercializados por delivery em diversos bares da Capital, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Campos de Júlio.

Somente uma cerveja da Kessbier, a Belgian Mango Brut - que passa por um processe de refermentação com champagne -, é engarrafada.

“Projetamos a cervejaria para crescer devagar, porque nosso propósito sempre foi investimento em qualidade”, contou.

Prêmios

Segundo Marco Aurélio, a participação da Kessbier em concursos não é para “aparecer”, mas sim para testar a qualidade das cervejas.

“Os júris desses concursos são especializados em achar defeitos. Depois que o concurso termina, eles nos entregam uma ficha com a avaliação de cada cerveja, que dá para você saber como está a qualidade, se você está errando ou acertando”, disse.

“Por uma felicidade muito grande, nós conseguimos essas medalhas, mas não buscamos isso para ser melhor que ninguém e sim para testar a qualidade do nosso produto”, afirmou.

Estilos

Atualmente, a Kessbier produz 17 estilos diferentes de cervejas artesanais.

Além das premiadas, tem ainda a Kessbier Pilsen, Weiss, America Pala Ale (APA), Blonde, Stout, Pumpkin Ale e Diesel.

A primeira e a segunda têm aromas mais suaves e baixo amargor.

Já as demais, por usar lúpulos americanos, têm aroma mais cítrico e amargo.

Segundo o empresário, o consumidor de cerveja artesanal tem crescido no Estado. Isso porque, segundo ele, as pessoas estão buscando mais sabor e qualidade.

“Leia o nosso rótulo e veja se tem algum corante, conservante, enzima, cereal não-maltado ou qualquer coisa do gênero. Se você for olhar uma lata de Itaipava, por exemplo, a primeira coisa que você vai ver é corante, estabilizante, conservante”, disse.

“O que acontece é que, na grande indústria, para redução de custo, não se faz a cerveja com 100% de cereais maltados. Mistura-se o cereal de milho, arroz, para usar menos malte. Assim fica mais barato. E para, esconder esses erros, criou-se a história de tomar a cerveja bem gelada”, afirmou, explicando que quanto mais baixa a temperatura da bebida, mais difícil é perceber seus defeitos.

“A gente não quer que o consumidor tome um balde de cerveja e saia daqui louco de bêbado. Queremos que ele tenha uma experiência gastrônomica

decente. Você está bebendo, mas está bebendo com qualidade, bebendo algo que não vai te dar dor de cabeça no dia seguinte, que você consiga harmonizar com um jantar. O nosso clima, o clima em Mato Grosso, se você sentar para jantar com um vinho, você termina o jantar suando. A gente tem uma gama de estilos de cerveja bem interessantes que dão para harmonizar com quase tudo”, completou.

Preço alto

Uma das queixas dos consumidores em relação à cerveja artesanal é o preço. Um litro de chopp das cervejas da Kessbier sai por R$ 10.

Marco Aurélio explicou que o valor elevado é reflexo da tributação do Estado, além do custo da produção.

“O primeiro ponto é que Mato Grosso tem o ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços] mais alto de todos os Estados para bebida alcoólica. São 37% de ICMS só sobre a produção”.

“Segundo ponto: o nosso produto é 100% malte, não tem mistura com cereais não-maltados. Por isso, o custo de produção é mais elevado. Tudo que a gente traz é de fora do Estado. Em Mato Grosso não se produz cevada, no Brasil não se produz lúpulo. De todos os maltes que a gente utiliza na produção de cerveja, o Brasil só produz o claro. E para formar todas as nuances da cerveja, não se usa só malte claro. Às vezes se usa até seis tipos diferentes para fazer uma única cerveja. Tudo isso compõe custo. Mas o que pesa mesmo é a tributação”.

O empresário ainda citou que, diferente das grandes cervejarias, as artesanais não recebem nenhum incentivo do Estado.

“Não vou dizer que é abusivo. Cada Estado tem as suas dificuldades e particularidades. Mas eu acho alto, principalmente para os produtos artesanais, porque as grandes cervejarias, antes de fazerem uma grande indústria no Estado - não só em Mato Grosso, mas em todos os Estados -, ganham incentivos fiscais. E as microcervejarias têm o dobro de dificuldade para conseguir esses mesmos incentivos”, afirmou.

Concorrência

Nos últimos tempos, têm surgido cervejarias no Estado. Marco Aurélio, no entanto, acredita que o mercado não tende a ficar saturado.

“Em nível de Brasil, todas as microcervejarias somadas tem 0,07% do mercado. Uma microcervejaria não é concorrente de outra microcervejaria. Todas as microcervejaria são concorrentes das grandes. Esse é nosso alvo”, relatou.

Ainda segundo ele, as microcervejaria são parceiras e até elaboram cervejas juntas.

“Nós, por exemplo, fizemos uma cerveja colaborativa com a cervejaria Motim, do Rio de Janeiro. Estamos desenvolvendo outros produtos com cervejarias de outros Estados também”.

Estratégia

Marco Aurélio contou que está negociando um contrato para aumentar a produção das cervejas da Kessbier este ano.

Além disso, afirmou que a cervejaria deve dar em início em breve a operação de engarrafamento de todo os estilos.

“Nossa primeira estratégia neste ano é aumentar a produção. Estamos no meio de um investimento para quadriplicar a produção. Até final de abril nós devemos receber equipamentos novos para por em prática essa estratégia. A segunda estratégia é dar início à operação de engarrafamento”, pontuou.

A Kessbier emprega atualmente sete pessoas diretamente e mais 10 indiretamente.