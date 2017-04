DO G1



Caminhões estão atolados há cerca de quatro dias em um trecho da MT-430, em São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá. Os atoleiros foram causados pela fortes chuvas dos últimos dias que caíram na região.

De acordo com o caminhoneiro Ascelso Ferreira, alguns colegas de trabalho estão sem comunicação e sem recursos básicos.



Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informou que deve acionar a associação responsável pela manutenção da rodovia.

Ascelso Ferreira contou ao G1 que perdeu o contato com um grupo de colegas de profissão que trafegavram pela rodovia na última segunda (3).

Os motoristas se dirigiam a Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, para descarregar sal e carregar uma nova carga.



"Três colegas estão atolados lá, ontem eles precisaram pedir carona para conseguirem chegar em uma vila para comprar comida, pois a deles já tinha acabado. Eles pegaram sinal nesse lugar, mas desde então não me responderam mais", contou.

De acordo com o caminhoneiro, algumas carretas já estão com as rodas quase cobertas pela lama do atoleiro. Como o tempo continua chuvoso na região, os motoristas não conseguem sair do local.



"A situação lá está muito crítica, tem uma fila de caminhões que estão parados sem condições de sair de lá. A única coisa que podem fazer é esperar a lama secar".