DO G1



Os médicos do Hospital Regional de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, paralisaram as atividades neste sábado (8) para cobrar salários atrasados. Segundo os profissionais, o pagamento não é feito integralmente há quatro meses. A dívida acumulada da unidade é de aproximadamente R$ 13 milhões.



A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), informou que está trabalhando para quitar as dívidas com todos os hospitais regionais.

Com a paralisação, apenas os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos. Os profissionais da unidade alegam que o último salário foi pago metade em dezembro do ano passado.



A decisão de parar o atendimento foi feita em uma assembleia realizada na sexta-feira (7). A unidade é referência no tratamento de alta complexidade, cirurgias de traumatologia e ortopedia para 19 municípios da região. O hospital faz, em média, 200 atendimentos por dia. Cerca de 70% destes ficarão prejudicados.