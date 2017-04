DE O TEMPO



Primeira atriz a apoiar publicamente a figurinista Susllem Tonani, que denunciou o ator José Mayer por assédio, Letícia Sabatella revelou, em entrevista à "Veja Rio", que também já foi assediada pelo colega. Letícia contracenou com Mayer na minissérie Agosto (1993) e na novela Páginas da Vida (2006).

"Quando li o relato da Su, que não conheço, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu, e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Mayer, que foi alertado de maneira amigável”, disse.

No dia que o relato da figurinista foi publicado no blog #AgoraÉQueSãoElas, da "Folha de S. Paulo", Letícia compartilhou o post e escreveu: "José Mayer não se emenda, hein?"

Na mesma entrevista, a atriz disse que se comoveu com o pedido de desculpas de Mayer. "Sei o grande artista que ele é, sensível, capaz de uma transformação”, disse. E completou: "precisamos do exemplo de uma pessoa capaz dessa reflexão, e o Zé pode ser esse exemplo. Não estou querendo endeusar nem demonizar ninguém. Mas podemos fazer do limão uma limonada”.

