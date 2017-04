JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O show do cantor sertanejo Daniel teve que ser interrompido na madrugada deste domingo (9), após um princípio de incêndio atingir a casa noturna Musiva, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

A fumaça começou a aparecer no fundo do palco e imediatamente o show foi interrompido e a casa, evacuada. As portas de emergência foram abertas e ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da boate afirmou que não houve aglomeração e que o cantor já estava finalizando sua apresentação, quando aconteceu o incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que se tratava de um curto-circuito, possivelmente causado por sobrecarga nos equipamentos usados no show.

O curto-circuito já tinha sido controlado com extintores de incêndio pelos funcionários do local.

Ainda conforme os bombeiros, o alvará de segurança da Musiva está dentro da regularidade.

Todo valor arrecadado com o show do cantor será doado para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e o Hospital de Câncer.

Apesar do do incidente, a Musiva informou que a agenda de shows deve ser mantida.

Confira a nota da Musiva na íntegra:

"Informamos que hoje, quase ao final do show do cantor Daniel, tivemos um problema em um equipamento ao fundo do palco e, por primar pela segurança de nossos clientes, resolvemos evacuar a casa, o que ocorreu sem qualquer inciddente.

Ressaltamos que o problema foi pontual e controlado rapidamente, de modo que os eventos futuros estão confirmados. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos."