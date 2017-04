DO G1



Em Mato Grosso, mais de R$ 187 milhões devem ser sacados por trabalhadores no pagamento das contas inativas do segundo lote do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação do dinheiro foi antecipada pelo Caixa Econômica Federal para este sábado (8). No estado, cerca de 181 mil trabalhadores terão direito ao benefício.

Os saquesmarcam o início da segunda fase de saques das contas inativas do FGTS. Nesta fase, podem retirar os recursos os nascidos em março, abril e maio. Ao todo, 7,7 milhões de trabalhadores brasileiros poderão fazer saques nesta segunda fase. Eles têm direito a um total de R$ 11,2 bilhões.

Neste sábado (8), primeiro dia de saque do segundo lote, teve fila em agências bancárias de Cuiabá.

O atendente Cleiton Ferreira foi o primeiro da fila, mas teve que madrugar. Chegou às 5h [horário de Mato Grosso]. "Sabia que ia ficar lotado, por isso cheguei mais cedo e ainda vou trabalhar", afirmou.

Entre investimentos na casa e viagens de fim de ano, o dinheiro deve entrar no mercado. Para o diretor da Câmara de Dirigentes Logistas de Mato Grosso (CDL-MT), Roberto Peron, a expectativa é de haja incrementos nas vendas do comércio local. "Com esse dinheiro saindo da conta e vindo para o mercado a expectativa é de aumento nas vendas", afirmou.



A primeira fase de saques aconteceu ao longo do mês de março, quando puderam sacar recursos de contas inativas os nascidos em janeiro e fevereiro. O programa está previsto para se encerar em julho e, até lá, cerca de R$ 35 bilhões devem ser sacados dessas contas inativas.

Com o novo calendário, as agências bancárias devem funcionar em horário especial. De segunda a quarta-feira, os estabelecimento vão abrir duas horas mais cedo para atender os trabalhadores.