Os pacientes do Hospital Beneficente Doutor Bezerra de Menezes, em Mundo Novo, na região Sudoestes de Mato Grosso do Sul, a 458 quilômetros de Campo Grande, convivem com visitantes inusitados: macacos. Eles entram pelas janelas e ficam no mesmo ambiente que os pacientes.

Alguns pacientes e familiares demonstraram preocupação com a possibilidade de transmissão de doenças. “Hospital cheio de macacos, enquanto a população clama por uma saúde digna”, afirmou uma mulher, que pediu para não ser identificada. “Infestação de macacos. É hospital, mas parece zoológico”.

Mas a convivência com os humanos seria incentivada por outros pacientes. “Eles entram nos quartos porque tem gente que dá coisas para eles comerem”, explica uma funcionária.

No hospital, a informação é de que os macacos pertencem ao dono da unidade, que mora ao lado. O Hospital Beneficente Doutor Bezerra de Menezes é o único hospital de Mundo Novo. Ele atende pacientes daquela cidade, das vizinhas Eldorado e Japorã e do Paraguai.

A convivência entre animais e pacientes não é recente. De acordo com uma funcionária, há décadas os macacos fazem visitas regulares ao hospital. A unidade hospitalar existe há mais de 30 anos. Ainda segundo a mesma funcionária, o dono tem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para criar os bichos.

O G1 tentou falar com o dono e a direção do hospital, mas não conseguiu localizá-los.

