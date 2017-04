JAD LARANJEIRA

Pessoas que assistiram ao show do cantor Daniel na casa noturna Musiva, na madrugada deste domingo (9) em Cuiabá, relataram ao MidiaNews como foi o incidente que resultou na interrupção do espetáculo.

A apresentação foi interrompida em razão de um princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local as chamas já tinham sido controladas pelos organizadores do evento. Ninguém ficou ferido.

“Todo mundo começou a levantar. A casa estava lotada e aquelas saídas são estreitas. Eu 'quase morri' porque eu tenho fobia e ainda lembrei o que aconteceu na boate Kiss”, contou uma empresária, referindo-se à tragédia que ocorreu em Santa Maria (RS), em 2013, quando 242 pessoas morreram.

A apresentação foi interrompida pelo próprio cantor por volta das 2h. A certa altura do show, ele afirmou ter sentido um cheiro de queimado.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que começa uma movimentação por conta do curto-circuito, inclusive o cantor falando sobre o mau cheiro (veja abaixo).

“Ele mesmo falou quando sentiu o cheiro. As luzes estavam em cima dele e ele falou: ‘Gente, está com cheiro de queimado’. Aí, quando ele falou isso, houve estouro e ele mesmo já saiu de lá”, relatou.

A mulher ainda diz que todos deixaram o local sem pagar pelo consumo, o que é feito sempre na saída.

MidiaNews A Musiva, fica localizada na Avenida Beira Rio, em Cuiabá

Outra pessoa que também esteve no local disse que as pessoas ficaram desesperadas após o cantor deixar o palco.

“Eu estava em uma mesa bem na frente. Vi quando um rapaz que estava atrás do Daniel deu um pulo, caiu e começou a se debater, como se tivesse sido atingido por uma faísca, algo assim. Depois começou a fumaça e o cheiro de queimado. O Daniel saiu e o povo começou a querer sair correndo. Aí, na mesma hora, foram abertas as portas. Cinco minutos depois a boate já estava vazia”, disse.

O Governador Pedro Taques, e o vice dele, Carlos Fávaro, também estavam no evento.

Todo valor arrecadado com o show do cantor será doado para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e o Hospital de Câncer.

Cantor lamentou

Em sua página oficial no Instagram, Daniel agredeceu o carinho do público de Cuiabá e lamentou não poder finalizar a apresentação.

“Obrigado pelo carinho com que nos receberam. Infelizmente devido a questões técnicas, que foram conduzidas da melhor forma para todos, não tivemos a honra de finalizar o show ontem, mas se Deus quiser num futuro próximo vamos voltar a nos encontrar”, diz trecho da publicação.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Musiva informou que o cantor já estava finalizando sua apresentação, quando aconteceu o incidente.

Veja o vídeo:

