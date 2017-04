DE O DIA



Uma mulher morreu após seu carro explodir enquanto era abastecido na noite deste sábado, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

A explosão foi tão forte que destruiu o veículo e causou danos na cobertura do posto.De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h30, o carro era abastecido com Gás Natual Veicular (GNV), quando o cilíndro de gás explodiu.

Imagens das câmeras de segurança mostram o motorista, que estava do lado de fora, ser lançado para longeA corporação informou, ainda, que a identidade da vítima não foi confirmada e que seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Tribobó.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no centro de Niterói.

