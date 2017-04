DA REDAÇÃO



Visando promover a ocupação de espaços públicos para o desenvolvimento de atividades que promovam o lazer e o estimulo do convívio social entre os cuiabanos, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, lançará no próximo dia 23 de abril o projeto “Bora Pra Orla”.

O ato de oficialização acontecerá, às 9h30, na Orla do Porto, local escolhido para abrigar o programa.

O projeto funcionará todos os domingos, das 07h às 18h, e reservará parte da Avenida Beira Rio, a fim de que a sociedade possa utilizá-la para a realização de atividades recreativas como, por exemplo, caminhadas, ginásticas, e passeios de bicicleta, skate e patins, dentre outras práticas que oportunize entretenimento às famílias e grupos de amigos.

“Nosso objetivo principal é ceder esse espaço para que a cuiabania em geral possa ter mais uma opção de diversão. Acreditamos que a partir disso estaremos, não só promovendo a saúde, através da prática de exercícios físicos, mas também humanizando as relações sociais e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, conta o Assessor Técnico da Semob e idealizador do projeto, Jadyr Lima de Moraes.

Conforme explica Jadyr, o local será disponibilizado oferecendo toda segurança possível aos frequentadores.

Para isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana colocará em prática uma grande ação que contará com toda estrutura da Semob como cones, cavaletes e outros materiais utilizados em interdições de vias.

Além disso, os agentes municipais de trânsito e transporte estarão na região fazendo um trabalho orientativo.

“Juntamente com Prefeitura de Cuiabá, cada uma das instituições parceiras que fazem parte deste projeto, darão sua contribuição para que tudo ocorra de maneira segura.

Vale lembrar que isso não trará prejuízo ao fluxo de veículos, que terá todas as condições de trafegabilidade no local, através da operacionalização realizada pelos agentes”, garantiu o idealizador.

Lançamento

O lançamento do “Bora Pra Orla” contará com uma programação diferenciada.

Além de atividades esportivas como futebol de rua, vôlei de rua, parede de escalada, passeio ciclístico, roda de capoeira, dentre outras atividades, a abertura contará com prestação de serviços na área da saúde, trânsito, recolhimento de sugestões e reclamações e distribuição de mudas de plantas.

Também terá apresentações de cantores regionais, por conta disso, nesse dia em especial, o horário de fechamento da avenida será prorrogado para 23h.

Conforme o secretário Antenor Figueiredo, na próxima quinta-feira (13), às 09h, no auditório do Palácio Alencastro, será realizada uma reunião de apresentação oficial para todas as instituições e parceiros envolvidos.

Ele destaca também que o lançamento do projeto não terá conflito com o encerramento da “Corrida do Bom Jesus de Cuiabá”, pois o percurso da corrida prevê a Orla do Porto como ponto de chegada.

“Serão dois grandes eventos promovidos pela Prefeitura em um só dia e quem ganha com isso é o cidadão cuiabano. No período da corrida alguns serviços já estarão sendo ofertados e, após o encerramento da competição, previsto para até às 10h30, outras dinâmicas recreativas serão liberadas para a prática”, relatou o secretário.

Para a realização de todas essas atividades a Semob contará com a parceria das secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, Saúde, Governo e Comunicação, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Ordem Pública e Ouvidoria Municipal.

Ainda prestarão apoio a Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço Social da Industria (SESI), grupos ciclísticos, e seguimentos da iniciativa privada.