Capital mato-grossense é a mais violenta do Centro-Oeste

VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

Cuiabá é a 39ª cidade mais violenta do mundo, segundo um ranking da ong mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal, divulgado na semana passada.

A Capital mato-grossense tem uma média de 42,61 homicídios a cada 100 mil habitantes, segundo o estudo.

A lista avaliou números de assassinatos ocorridos em 2016. Dos 50 Municípios, 19 são brasileiros.

"Das 50 cidades da lista, 19 estão no Brasil, oito no México, sete na Venezuela, quatro nos Estados Unidos, quatro na Colômbia, três na África do Sul, duas em Honduras, uma em El Salvador, uma na Guatemala e uma na Jamaica", informou a ong.

A lista calcula o número de homicídios a cada 100 mil habitantes em Municípios com população superior a 300 mil pessoas.

As cidades mais violentas do mundo se encontram principalmente na América Latina e, segundo a ong, os níveis de violência não são uma surpresa e refletem a impunidade.

Do Brasil, a lista inclui as cidades de Natal (10º), Belém (11º), Aracaju (12º), Feira de Santana (15º), Vitória da Conquista (16º), Campos dos Goytacazes (19º), Salvador (20º), Maceió (25º), Recife (28º), João Pessoa (29º), São Luís (33º), Fortaleza (35º), Teresina (38º), Cuiabá (39º), Goiânia (42º), Macapá (45º), Manaus (46º), Vitória (47º) e Curitiba (49º).

Confira a lista:

1. Caracas (Venezuela) – 130,35 homicídios/100 mil habitantes

2. Acapulco (México) – 113,24

3. San Pedro Sula (Honduras) – 112,09

4. Distrito Central (Honduras) – 85,09

5. Victoria (México) – 84,67

6. Maturín (Venezuela) – 84,21

7. San Salvador (El Salvador) – 83,39

8. Ciudad Guayana (Venezuela) – 82,84

9. Valencia (Venezuela) – 72,02

10. Natal (Brasil) – 69,56

11. Belém (Brasil) – 67,41

12. Aracaju (Brasil) – 62,76

13. Cape Town (África do Sul) – 60,77

14. St. Louis (EUA) – 60,37

15. Feira de Santana (Brasil) – 60,23

16. Vitória da Conquista (Brasil) – 60,10

17. Barquisimeto (Venezuela) – 59,38

18. Cumaná (Venezuela) – 59,31

19. Campos dos Goytacazes (Brasil) – 56,45

20. Salvador e RMS (Brasil) – 54,71

21. Cali (Colômbia) – 54,00

22. Tijuana (México) – 53,06

23. Guatemala (Guatemala) – 52,73

24. Culiacán (México) – 51,81

25. Maceió (Brasil) – 51,78

26. Baltimore (EUA) – 51,14

27. Mazatlán (México) – 48,75

28. Recife (Brasil) – 47,89

29. João Pessoa (Brasil) – 47,57

30. Gran Barcelona (Venezuela) – 46,86

31. Palmira (Colômbia) – 46,30

32. Kingston (Jamaica) – 45,43

33. São Luís (Brasil) – 45,41

34. New Orleans (EUA) – 45,17

35. Fortaleza (Brasil) – 44,98

36. Detroit (EUA) – 44,60

37. Juárez (México) – 43,63

38. Teresina (Brasil) – 42,84

39. Cuiabá (Brasil) – 42,61

40. Chihuahua (México) – 42,02

41. Obregón (México) – 40,95

42. Goiânia e Aparecida de Goiânia (Brasil) – 39,48

43. Nelson Mandela Bay (África do Sul) – 39,19

44. Armenia (Colômbia) – 38,54

45. Macapá (Brasil) – 38,45

46. Manaus (Brasil) – 38,25

47. Vitória (Brasil) – 37,54

48. Cúcuta (Colômbia) – 37,00

50. Durban (África do Sul) – 34,43