VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Sesp) emitiu uma nota rebatendo as informações de que Cuiabá é a 39ª cidade mais violenta do mundo, como foi divulgado pela pesquisa da ong Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal.

O argumento da Sesp é de que Cuiabá não estaria na lista, pois o estudo utilizou os dados de Cuiabá e Várzea Grande combinados.

Na nota, o secretário de Estado de Segurança Pública, Roger Jarbas, reconhece a necessidade de melhorar a segurança, mas também diz que a violência é uma epidemia mundial.

“Avançamos, mas reconhecemos que temos muito a melhorar na quantidade de homicídios da Capital. Contudo, a pesquisa mostra que o problema da violência é uma epidemia. Até mesmo cidades consideradas de primeiro mundo como a Cidade do Cabo, na África do Sul, e Baltimore, Nova Orleans e Saint Louis também figuram na lista”, avaliou Jarbas.

O ranking foi divulgado no último dia 6 pela ong mexicana e apontou 19 cidades brasileiras entre as 50 mais violentas.

Em 2015, Cuiabá também apareceu na lista das 50 cidades mais violentas, em 22º lugar, com taxa de homicídios de 48,52 casos a cada 100 mil habitantes.

Nesta pesquisa também foi analisada a região metropolitana.

A ong analisou os dados disponibilizados pelo site da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT) e a informação demográfica foi obtida no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A média é feita analisando o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2016, a média da Capital foi de 42,61 e acabou colocando a cidade na 39ª posição, sendo a mais violenta da região Centro-Oeste.

Segundo os dados coletados, no ano passado a região metropolitana de Cuiabá registrou 365 homicídios com uma população de 856,706 mil habitantes.

Leia na íntegra a nota da Sesp:

"EQUÍVOCO"

Cuiabá não está na lista das 50 cidades mais violentas do mundo