JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Três pessoas ficaram feridas – entre elas uma gestante – em um acidente entre dois veículos de passeio, no final da tarde de domingo (9), na Serra de Tapirapuã, na MT-358.

De acordo com o site Rádio Pioneira, uma caminhonete Montana bateu na traseira de um Gol preto, no sentido a Nova Olímpia. Com o impacto, o Gol foi lançado para fora da pista e acabou capotando na ribanceira.

O condutor da Montana relatou à Polícia Civil que o Gol estava subindo a Serra em baixa velocidade e que, devido à claridade do Sol, não conseguiu vê-lo. Só percebeu que o carro estava à sua frente quando se aproximou e não conseguiu frear.

Rádio Pioneira O condutor da Montana afirma não ter enxergado o carro em sua frente

O Gol caiu de uma altura de quatro metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro a duas das vítimas, que estavam no Gol. Ees relataram estar com dores no pescoço e na coluna.

Os dois foram encaminhadas a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Nova Olímpia.

Conforme a PM, a grávida também foi socorrida por terceiros, antes da chegada da ambulância. Apesar do susto, ela também passa bem.