DA REDAÇÃO



A alegria e o entusiasmo dos alunos marcaram a primeira manhã de aulas na Escola Estadual Governador José Fragelli, a Arena da Educação, em Cuiabá. Na manhã desta segunda-feira (10.04), os 261 estudantes foram apresentados à estrutura do complexo da Arena Pantanal, o primeiro estádio-escola do Brasil.

João Pedro Fernandes, aluno do 9º Ano do Ensino Fundamental, chegou uniformizado para o primeiro dia de aula. Ao lado dos pais e da prima, que também vai estudar na escola, João conheceu a estrutura das salas, além de seus novos colegas, professores e coordenadores.

Sandra Fernandes, mãe de João, explicou que o filho tem aptidão para a natação. “A junção da educação com o esporte foi o que nos chamou a atenção. Como ele tem aptidão para a natação, e aqui no complexo possui a única piscina olímpica do Estado, é uma oportunidade grande de ele aprender aqui. Fora o quadro pedagógico, já que os professores foram todos selecionados, esperamos que eles possam contribuir para um futuro melhor para os estudantes”, afirmou.

O primeiro dia de aula também foi marcado pela acolhida dos alunos e dos pais e responsáveis. O secretário adjunto de Esporte e Lazer, Leonardo de Oliveira, afirmou que a Arena da Educação tem, como uma das missões, ajudar no combate à evasão escolar.

“É com muita satisfação que estamos aqui hoje, ao lado dos alunos e dos profissionais que vão dar vida à Arena da Educação”, complementou.

Para a superintendente de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), Mirta Grisel Garcia de Kehler, a data marca o início de um projeto que vinha sendo esperado por muito tempo.

“Pais e alunos, percebam que esse é um modelo diferenciado de escola. Então, aproveitem o máximo que puderem, tanto no que diz respeito à parte pedagógica, quanto à prática esportiva”, disse.

Após a acolhida, os estudantes foram conhecer a estrutura da nova escola. Adriano Ponciano Luiz, pai da aluna Ana Vitória Souza, do 7º Ano, explicou que o projeto é inovador e que tem tudo para dar certo. “Vai ser ótimo para que os alunos passem a agregar valores, não só de ensino, mas de vida”, disse.

Ana, que quer ser jogadora de futebol, está ansiosa para começar as aulas de futsal. “Entrei aqui pela primeira vez e estou gostando. O projeto é muito bom e eu já conheço alguns professores e eles são ótimos. Ainda não pratico nenhum esporte e o meu objetivo aqui é o futsal, vai ser bom para mim, meu sonho é jogar futebol”, afirmou.

Arena da Educação

Em 2017, a Arena da Educação oferece vagas para o 7°, 8º e 9° anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. A escola funcionará dentro do projeto pedagógico da Escola Plena, que funciona em período integral - das 7h às 17h30 para o Ensino Fundamental e das 7h às 18h30 para o Ensino Médio.

Os estudantes receberão alimentação balanceada, sob o acompanhamento de nutricionistas. Em um dos turnos, os alunos terão aulas regulares e, em outro, vão se dedicar à grade diversificada, que prevê atividades de esportes, informática e projeto de vida.

Para o Ensino Fundamental serão ofertadas práticas de basquete, atletismo, skate, tênis de mesa e xadrez; para o Ensino Médio haverá o futsal e, para ambos os níveis, luta olímpica, judô, natação e vôlei de areia.