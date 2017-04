A noite deste sábado (08), que indica a data oficial do aniversário de Cuiabá, também foi marcada por outras apresentações artísticas. A festa contou com a presença do projeto voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, Flauta Mágica, o grupo folclórico Flor Ribeirinha, a dupla Anselmo e Rafael, além de trazer uma das mais tradicionais duplas de humoristas, Nico e Lau.

Para o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Renato Anselmo, a junção de artistas tão distintos visa envolver todos os tipos de públicos em uma celebração criada para agradar pessoas de gerações e gostos diversos. De acordo com o gestor, a escolha de apresentações locais também fortalece a cultura municipal, ratifica os princípios da humanização fomenta a produção artística na Capital e no Estado de Mato Grosso, de forma geral.

“Se vamos comemorar Cuiabá, precisamos celebrá-la dignamente, valorizando a arte que é produzida aqui, permitindo que ela alcance um número cada vez mais crescente de pessoas. É dever do município projetar os artistas que nasceram aqui para fora, pois eles também se tornam responsáveis por fazer o nome de nossa cidade. E isso começa investindo em nossa casa. Quanto mais pessoas prestigiarem a cultura produzida aqui, mas ela será propagada para outras dimensões, ampliando seu alcance para além das fronteiras locais”, revelou.

Trazendo a essência da cuiabania de forma caricata, com piadas arrojadas, irreverentes e um forte sotaque cuiabano, os comediantes Lioniê Vitório e Justino Astrevo, popularmente conhecidos como Nico e Lau, levantaram o humor do público em plena Orla do Porto. Salientando a importância da propagação da arte local para a população, os artistas comentaram sobre a oportunidade de atuarem como agentes participativos na comemoração dos 298 anos da Capital.

“A cidade tem que celebrar essa data importante, isso ajuda a levantar a auto-estima da população. É fundamental que eventos assim, que agrupam os artistas de Mato Grosso, sejam realizados, pois além de fazermos entretenimento, nós lutamos pela preservação e difusão da cultura. É gratificante estarmos presentes hoje e saber que a arte produzida aqui é tratada com cuidado e respeito”, disse Astrevo, intérprete de Lau.

Para Vitório, que interpreta Nico, a noite dos 298 anos foi contemplada pela multiplicidade artística. “Cuiabá tem essa potencialidade cultural crescente e é muito bom saber que o poder público, através da Prefeitura de Cuiabá, está começando com esse novo gás, com essa nova visão de investir em eventos de grande porte, dando acesso ao cidadão à cultura que é produzida aqui”, concluiu.