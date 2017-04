DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, participaram na manhã desta segunda-feira (10) da primeira viagem da “Linha Expressa”. Criada a partir de um elaborado estudo realizado pela Semob, a linha foi implantada nos bairro Pedra 90 e Parque Cuiabá, onde foi identificado, nos horários de pico, um maior fluxo de passageiros no transporte coletivo público.

Diferente das linhas convencionais, a linha expressa possui um número de pontos de paradas extremamente reduzido, o que deve refletir diretamente no tempo de viagem, proporcionando mais celeridade e conforto aos moradores das localidades que desejam deslocar-se até a área central da cidade. Conforme o secretário Antenor Figueiredo, o planejamento é que todo o trajeto seja feito em cerca de 30 minutos.

“A expectativa é que haja essa redução em ao menos 65%. Hoje, por ser o primeiro dia, houve um atraso de 13 minutos, mas isso é completamente normal nessa fase. Ainda assim, um percurso que normalmente se leva uma hora e meia, hoje foi feito em apenas 43 minutos. Valeu a pena e sentimos a satisfação do usuário já dentro do coletivo”, comentou o secretário.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, a criação da linha expressa é mais uma iniciativa pensando na humanização do transporte público para o cidadão cuiabano. Ele relata que o longo tempo passado por cada usuário dentro do veículo acaba afetando o convívio familiar e a saúde das pessoas.

“Quero que o usuário seja tratado com o respeito que ele merece e hoje isso não está acontecendo. Por isso, criamos essa linha expressa para os horários de picos, que vai das 5h30 às 9h, com ônibus saindo de meia em meia hora, sem afetar nenhuma linha convencional. Vamos dar mais qualidade de viva, comodidade e respeito ao usuário. O trabalhador poderá ter a tranquilidade de pegar o ônibus com a certeza de que não chegará atrasado a seus compromissos”, afirmou o prefeito.

Itinerário

No Pedra 90, a nova linha contará com dois ônibus extras, com saídas programadas para às 6h e outro às 6h30, partindo do ponto final do bairro e passando em todos os outros pontos obrigatórios do local. A parti daí, o veículo coletivo segue até a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde só então fará outras duas paradas. A primeira será no ponto posterior ao viaduto da MT-040, e a segunda na parada seguinte ao viaduto Jornalista Clóvis Roberto de Queiroz, popularmente conhecido como viaduto da UFMT. A viajem desta linha será finalizada na Praça Maria Taquara.

Já a linha que atenderá o Parque Cuiabá, contará com três veículos a mais e funcionará de maneira semelhante. Parará em todos os pontos do bairro, seguindo até a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde também terá os mesmos dois locais de embarque e desembarque. As principais diferenças são em relação ao horário de rodagem, que será a partir das 5h30, e a parada final na Praça Bispo Dom José.