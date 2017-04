DE O DIA



O estado de saúde do cantor Jerry Adriani é gravíssimo. A informação foi divulgada pelo empresário do artista, Carlos Rosset, ao portal Uol. Adriani está internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, desde o fim de março.

No mesmo mês, ele já havia sido hospitalizado com uma trombose venosa profunda na perna direitaNo entanto, duas semanas depois de receber alta, ele voltou a ser internado com "algumas complicações".

Ao Uol, o empresário disse que Adriani não conseguiu se alimentar direito em casa, perdeu peso e ficou "abatido com a situação". Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa do hospital disse que não tem autorização para divulgar boletins médicos do artista.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-04-10/estado-de-saude-de-jerry-adriani-e-gravissimo-diz-empresario.html