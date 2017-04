DA REDAÇÃO



A empresa de transporte individual Uber, que está em Cuiabá desde novembro de 2016, anunciou nesta segunda-feira (10) uma nova forma de pagamento. A partir de quarta-feira (12), às 14h, além do cartão de crédito, os usuários também poderão quitar as viagens com dinheiro.

A forma de pagamento era uma reivindicação dos cuiabanos desde o lançamento do aplicativo na Capital, já que até então só quem tinha cartão de crédito podia usufruir dos serviços do aplicativo.

Pagar em dinheiro será bem simples. Basta o usuário abrir o aplicativo, acessar a opção Configurações no menu principal, selecionar o perfil desejado e escolher dinheiro como forma de pagamento.

Caso seja solicitado, o usuário deve informar o número de seu CPF. Depois é só fechar o menu, informar o local de partida e solicitar a viagem normalmente. E ao chegar ao destino, o preço da viagem aparecerá no aplicativo do motorista.

Segundo a assessoria da Uber, todos os recursos de segurança de continuam presentes antes, durante e depois de cada viagem, inclusive o rastreamento por GPS, a possibilidade de compartilhar as informações da viagem com familiares e amigos e o sistema de avaliação de motoristas parceiros e usuários.

E quem quiser continuar com o pagamento com cartão de crédito só precisa selecionar a opção.

Ainda segundo a assessoria, o motorista será orientado a sempre receber o valor correto da viagem, ter dinheiro para troco e confirmar a ciência do usuário caso seja uma viagem com tarifa dinâmica.

Além disso, as viagens pagas em dinheiro não interferem no uso de códigos promocionais, visto que os clientes podem usar da mesma forma e devem pagar apenas o valor exibido na tela verde do aplicativo do motorista.

A estimativa de preço aparecerá na tela, assim como no pagamento em cartão de crédito. E a Uber afirma que a nova alternativa é apenas uma opção para que todas as pessoas possam ter acesso ao serviço do aplicativo.