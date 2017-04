VITÓRIA LOPES

O corpo do menino de três anos que morreu em um incêndio no Município de Feliz Natal (538 km de Cuiabá), em novembro do ano passado, foi liberado para o sepultamento somente na última sexta-feira (7).

O menino morreu carbonizado após sua casa de madeira pegar fogo, no dia 21 de novembro. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) ficou pronto somente no dia 13 de março.

De acordo com o órgão responsável pela perícia, devido ao estado do corpo do menino, foi necessário realizar o procedimento de identificação por DNA.

“Muitas vezes o corpo está aguardando o DNA, que é um exame demorado. Há uns que demoram até oito meses”, afirmou um funcionário do IML. Os restos mortais do menino foram comparados com o da mãe, Ana Bertial Sobrinho.

Além da demora do laudo, o IML informou em nota que o exame ficou pronto no dia 13 de março, mas devido à implantação do sistema online da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), houve problema de comunicação entre o laboratório e o IML.

O sepultamento do menino ocorreu no último sábado (8) no Município de Vera (486 km de Cuiabá), onde a família mora atualmente.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar, além da vítima fatal, estavam na casa de madeira mais três pessoas – duas crianças e uma adolescente –, que conseguiram sair antes que o fogo tomasse conta do local.

Foi o adolescente de 14 anos quem retirou as outras duas crianças da casa. Ele teve queimaduras e precisou ser encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso.

