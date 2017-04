VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

O governador de Mato Grosso Pedro Taques pediu ao Conselho Universitário da Unemat (Universidade Estadual de Mato Grosso) a abertura de um campus em Cuiabá ainda em 2017.

Segundo ele, deverão ser oferecidos cursos de Direito, Administração e voltados ao agronegócio.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (10), durante entrevista coletiva.

Entre os assuntos discutidos, o governador afirmou ainda que pediu a abertura de dois novos cursos no campus de Rondonópolis.

Para que isso aconteça, é necessária a aprovação do conselho.

“É possível que nós já tenhamos vestibular para a Unemat aqui em Cuiabá ainda neste primeiro semestre, para que no início do segundo semestre nós já teremos turmas nos cursos de Direito, Administração e também algo voltado ao agronegócio. Três ou quatro turmas, cada turma com 50 alunos” afirmou o governador.

Segundo Taques, os cursos da Unemat serão oferecidos nas novas escolas técnicas construídas pelo governo.

Até o ano que vem mais oito devem ser entregues.

A de Cuiabá, que sediará os cursos da Universidade do Estado, será entregue em dezembro deste ano.

O intuito do Governo, no entanto, é oferecer estes cursos já no início do segundo semestre, antes da entrega do novo prédio.

Até a entrega da nova escola técnica, os cursos serão ministrados em escolas estaduais.

“A Unemat em Cuiabá, que é um desejo do vale do Cuiabá, funcionará, se for aprovada no conselho, em uma escola pública estadual, quem sabe no Nilo Póvoas, ou outras. Já estamos tratando com a Secretaria do Estado de Educação”, explica Taques.

Quanto aos custos da instalação da universidade na Capital, o governador garante que a verba já foi levantada.

“Esta verba do Estado nós já temos. Estes valores já foram levantados, para as diárias e os recursos para o pagamento da vinda dos professores. Estes mestres e doutores podem nos ajudar muito nesse momento e na concretização deste desejo da população do Vale do Cuiabá”, disse o governador.

Em Rondonópolis serão oferecidos os cursos de Letras e Computação, caso o Conselho Universitário aprove.

"Se o conselho deliberar, na reunião do dia 17 de abril, o vestibular lá em Rondonópolis, serão instalados 2 cursos da Unemat, de Letras e Computação", afirmou Taques.

A Unemat já possui 13 campi instalados em Mato Grosso atendendo 22 mil alunos, sendo 16 mil em modalidade presencial.