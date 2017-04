DA REDAÇÃO



O espetáculo Auto da Paixão de Cristo começa a ser apresentado nesta terça-feira (11.04) e segue até o domingo de Páscoa (16) no Memorial João Paulo II, em Cuiabá.

O espetáculo, que relata a história de Jesus Cristo, foi abordado em coletiva de imprensa nessa segunda-feira (10) com a presença do ator Henri Castelli que representará Jesus Cristo, pela segunda vez.

O ator se diz motivado para interpretar o papel no espetáculo promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Setas) que manteve e ampliou a inclusão social.

“A encenação da Paixão existe em muitos lugares, mas em Mato Grosso tem o diferencial de o espetáculo ser de graça. Eu não conheço outra apresentação com esse perfil social e gratuito. E espero que o Governo do Estado amplie isso”, pontuou Henri Castelli.

Para o ator a história de Jesus Cristo é a mais bonita a ser retratada, pela mensagem de amor sem preconceitos. “A mensagem de igualdade e amor ao próximo é o mais importante nessa encenação e eu sinto que nós alcançamos isso”.

O titular da Setas, Max Russi, reforçou o perfil social do evento, proporcionando acesso à cultura de forma gratuita a população de Mato Grosso. Mas principalmente a oportunidade ao público vulnerável (reeducandos, haitianos e adolescentes do sistema socioeducativo, por exemplo) que participa de oficinas de formação, aprende um ofício e atua na trama.

Evento

Os portões do Memorial localizado no bairro Morada do Ouro serão abertos todos os dias a partir das 17h e a encenação começa às 20h. O espetáculo tem 15 cenas e cerca de uma hora e meia de duração. No local ainda será oferecida praça de alimentação, feira de artesanato e espaço para as crianças com brinquedos.