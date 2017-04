Funcionários que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Mato Grosso, reclamam da falta de estrutura e condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso (Sisma-MT), faltaria até morfina para os atendimentos.

A superintendência do Samu negou que falte morfina. Em relação à falta de outros produtos relacionados pelos funcionários, declarou que o serviço está sendo regularizado. Fotos divulgadas pela Sisma-MT mostram que os funcionários não contam com ar-condicionado nos ambientes, convivem com lixo e entulho amontado em salas.