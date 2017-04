Motorista e passageiro do Fiat Uno não resistiram aos ferimentos e morreram no local

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um casal morreu em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande, na manhã desta terça-feira (11).

De acordo com a concessionária Rota Oeste, o condutor do Fiat Uno branco, de 50 anos, que seguia sentido Norte de Mato Grosso, teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e colidido de frente com a carreta.

Ele e a passageira, de 53 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram presos nas ferragens.

Já o condutor da carreta não teve ferimentos graves.

Por conta do acidente, a pista ficou interditada nos dois sentidos.

A Rota do Oeste enviou duas ambulâncias, dois guinchos e um veículo de inspeção ao local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar também foram acionados.

Os corpos das vítimas serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.

