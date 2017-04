Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

VINICIUS MENDES

DA REDAÇÃO

O Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso (Sisma-MT) denunciou a precariedade das instalações e equipamentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cuiabá e Várzea Grande.

Fotos divulgadas pelo sindicato mostram entulhos acumulados em salas da sede do Samu e as má condições dos equipamentos.

Segundo o presidente do Sisma, Oscarlino Alves, o problema é antigo e a Secretaria de Estado de Saúde já foi denunciada antes.

“Já fizemos várias denúncias. Inclusive existem denúncias no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas do Estado sobre isso. O Governo é reincidente. Esta situação já tem mais de ano”, diz Oscarlino.

A reclamação é que a precariedade coloca os servidores em perigo.

“Eles trabalham em condições precárias, em ambulâncias muito antigas. Não podemos continuar nestas condições. É um risco”, afirma o presidente.

Além de problemas com lixo acumulado nos locais de trabalho, também faltam equipamentos para atender às vítimas.

“Faltam insumo, medicamentos, as ambulâncias estão sucateadas. Os funcionários estão atendendo no meio da sucata”, disse Oscarlino.

O presidente também questiona a demora na entrega das medidas garantidas pelo Governo.

“A gestão estadual até está tomando algumas medidas, mas em passos insipientes, demora muito. Precisamos é de medidas práticas. Receber o insumo, os medicamentos, ambulâncias novas”, explica.

Em Mato Grosso são 200 funcionários que trabalham no Samu.

São 14 ambulâncias para atender todo o Estado, sendo que cinco ficam em Cuiabá e três em Várzea Grande.