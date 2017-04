DO DIÁRIO DE SP



Os segurados do INSS que mudaram de endereço devem atualizar suas informações ou mesmo pedir a troca de agência para evitar dor de cabeça no futuro. Isso porque o instituto utiliza o endereço cadastrado para fazer comunicações via Correios quando há algum problema com o benefício.

É o caso, por exemplo, das convocações para o pente-fino dos auxílios por incapacidade. O INSS chama, por meio de carta, o segurado para uma nova perícia para saber se o benefício será mantido ou cortado. Por conta de endereços desatualizados, o instituto não encontrou 41 mil segurados e precisou convocá-los para a perícia via publicação no "Diário Oficial da União".

Para evitar problemas como esse, o beneficário consegue atualizar seu endereço na internet. É preciso acessar o site www.previdencia.gov.br. Ao lado esquerdo da tela, ele deve selecionar "Todos os serviços do INSS" e, depois, "Atualização de Endereço de Benefício". Será preciso informar nome completo, número do benefício, data de nascimento, CPF e o CEP.

O INSS alerta ser preciso atualizar também o telefone cadastrado. Apesar das convocações e resultados de pedidos virem por carta, o telefone é usado para contato caso haja a possibilidade de antecipação de agendamento de pedidos de benefício.

A recomendação para quem mudar de cidade, de estado ou mesmo para um bairro muito distante da agência onde recebe seu benefício,é trocar de posto para facilitar algumas situações. Assim, caso seja necessária qualquer alteração, não é preciso se deslocar até o posto de origem.

Entre os serviços que exigem a presença do segurado na agência original estão pedidos de revisão, alterações cadastrais, solicitações de recursos e da cópia do processo administrativo.

Também deverão ser requeridos no mesmo local assuntos relacionados a pagamentos. Já questões que envolvem consultas, como prestação de informações sobre benefício e bloqueio de consignado com desconto indevido, por exemplo, podem ser realizados em qualquer posto. O pedido de auxílio-doença também é realizado em qualquer agência.

EXIGÊNCIAS/ De acordo com a Previdência Social, para fazer a mudança de agência, o segurado terá de preencher um formulário com seus dados pessoais, número e tipo de benefício, CPF, endereço antigo e novo, qual o posto do INSS anterior e para qual o benefício deverá ser enviado

Fonte http://www.diariosp.com.br/_conteudo/2017/04/blogs/especiais/vossa_majestade/5867-evite-problemas-com-o-inss-e-atualize-seu-endereco.html