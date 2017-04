Pessoas com deficiência (PCD) iniciaram, na semana passada, o curso de qualificação em auxiliar administrativo. Realizado na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Matriz, em Cuiabá, o curso é resultado da parceria entre o Programa Emprega Rede, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT). As aulas, que são gratuitas, seguem até junho deste ano.

A oportunidade aos 20 alunos do curso ocorreu após a busca de pessoas com deficiência atendidas nos Sines de Cuiabá e Várzea Grade. O secretário-adjunto de Trabalho e Emprego da Setas, Samir Prado, conta que as pessoas identificadas como PCD em situação de vulnerabilidade social passaram pelo atendimento psicossocial do Emprega Rede. Após esse processo, foi realizada a parceria para a qualificação do público selecionado.

Manuelly de Faria, de 27 anos, concluiu o Ensino Médio e quer ser atendente de farmácia. Mas como ainda não surgiu a oportunidade de estudar nessa área, ela se matriculou no curso de auxiliar administrativo. Apesar da área diferente, a jovem, que possui deficiência cognitiva, pretende concluir o curso, trabalhar na área e, se possível, fazer amigos nesse percurso.

A professora do curso do Senac, Elizabeth Barbosa, explica a importância da interação social para o público PCD e conta que a desistência entre esses estudantes é praticamente zero. “As situações cotidianas compartilhadas em sala geram identificação e o desenvolvimento social é importante para o aprendizado e ganho de confiança para atuação no mercado de trabalho e a convivência de modo geral”, conta.

Sebastião Viana de Campos, de 32 anos, estudava matemática na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e trabalhava como operador de máquina na fabricação de artefatos de concreto quando sofreu um acidente de moto, no qual obteve uma lesão plexo braquial. “Tive um rompimento na coluna, onde todos os nervos são ramificados, isso limitou meus movimentos e também não posso sofrer outro impacto. Por esse motivo, vou fazer essa qualificação e mudar a área de atuação”.

Emprega Rede

O Emprega Rede é um programa do Governo do Estado dentro do pacote de ações do Transforma Mato Grosso. O objetivo é promover a inclusão produtiva, especialmente do público vulnerável.

São pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, pessoas acima de 45 anos, jovens e egressos do trabalho escravo, do tráfico de pessoas e do trabalho infantil, que são conduzidas para o mercado de trabalho, cursos de qualificação e outras oportunidades.

As unidades da rede socioassistencial (Cras e Creas), delegacias de polícia, Sine e organizações não governamentais são a porta de entrada deste público ao Programa Emprega Rede.