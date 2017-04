Na Irlanda do século XVIII, um aventureiro transgride a lei, abandona a cidade, ingressa no exército e começa uma escalada para a riqueza e privilégios em Barry Lyndon (Grã-Bretanha/EUA, 1975, 187 minutos), de Stanley Kubrick, atração desta terça-feira (11.04), às 19h, no Cine Teatro Cuiabá.

A entrada custa R$4,00 (inteira) e R$2,00 (meia). A classificação indicativa é de 14 anos de idade.

O Cine Teatro Cuiabá é administrado pela Associação Cultural Cena Onze, por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT).

O filme desta terça-feira dá continuidade às atividades da Sessão Encontros com Cinema, que leva para a tela do Cine Teatro Cuiabá obras de cineastas prestigiados no circuito autoral e independente. Ao final de cada exibição, é estimulada a conversa sobre o filme entre os presentes.

Entre os meses de março e maio de 2017, o Ciclo Kubrick da Sessão Encontros com Cinema exibe uma seleção de filmes do norte-americano Stanley Kubrick (1928-1999), cineasta reconhecido pelo perfeccionismo no trabalho de composição dos filmes.

Os filmes contemplados no ciclo marcam a fase em que Kubrick conquista liberdade e bastante controle no processo de desenvolvimento, filmagem e montagem de seus filmes, algo raro para um cineasta que trabalhava associado aos estúdios de Hollywood.

Sobre o filme

A ascensão social de um pobre irlandês, Barry Lyndon (Ryan O’Neal), na Irlanda do século XVIII é o foco desta adaptação de Stanley Kubrick da obra de William Makepeace Thackeray (1811-1863). O filme recebeu quatro Oscars (figurino, direção de arte, trilha sonora original e fotografia). Kubrick buscou inspiração nos pintores da época com figurino e cenários sendo produzidos levando-se em conta sua época, bem como as pioneiras lentes que fotografaram cenários internos iluminados com luz natural ou de velas.

"Talvez Kubrick tenha se sentido tentado a dar forma a essa prosa “um tanto livresca”, mas seu sentido visual apurado, seu perfeccionismo e sua profundidade mental fazem da versão cinematográfica uma obra-prima indubitável, a meu ver. Havia visto o filme na época do lançamento (1975) e não o levei muito em consideração, sabe-se lá por quê. Esqueci-o quase por completo. Um ou dois planos sobreviviam na memória. O jogo de cartas à luz de velas. O passeio de barco no lago. A geometria dos jardins do palácio, talvez. Mas o todo me escapava. O sentido geral perdia-se. Recuperei-o agora. Há obras que se revelam somente na maturidade”. (Luiz Zanin Oricchio. O Estado de São Paulo, 07/04/2012).

Estacionamento

Os participantes da Sessão Encontros com Cinema que forem ao Cine Teatro Cuiabá de carro contam com algumas possibilidades de estacionamento no entorno.

O Palácio da Instrução (situado ao lado da Catedral Metropolitana) estará com estacionamento aberto e gratuito, mediante apresentação do canhoto da taxa de manutenção do Cine Teatro. Estacionamentos pagos também estarão abertos na terça-feira e custam a partir de R$ 10,00 (na Rua Barão de Melgaço).

Se você deseja ser avisado sobre as exibições, envie um e-mail para encontroscomcinema@gmail.com com o assunto “Cadastrar e-mail”. Para mais informações sobre a programação do Cine Teatro Cuiabá, basta entrar em contato pelo telefone (65) 2129 3848. Acompanhe a programação geral seguindo o Cine Teatro Cuiabá no Facebook: @cineteatrocuiaba.

