Liderada pelo vice-governador Carlos Fávaro, a Expedição do Pró-Estradas, do Governo do Estado, percorreu na tarde desta segunda-feira (10) mais de 350 km, com objetivo de verificar o andamento e qualidade das obras. Foram vistoriadas as MTs-170, de Campo Novo a Brasnorte, a 220 e a 325, chegando em Juara.

"Nesse primeiro dia de Expedição pudemos verificar in loco as obras de qualidade que estão sendo feitas nessa região que tem um potencial gigante. A presença do Governo do Estado está resgatando e trazendo oportunidades de desenvolvimento aos municípios", disse Fávaro, anunciando também que assim que o tempo chuvoso passar, a obra de revitalização da MT-170 será retomada.

Participam da Expedição: o secretário da Secretaria de Infraestrutura e Logística, Sinfra, Marcelo Duarte, o adjunto de Obras, Marcos Catalano, engenheiros da Sinfra, empresários e lideranças da região.

Marcelo Duarte relembrou que a MT-170 estava bloqueada pelos caminhoneiros pela falta de trafegabilidade. "A população sofreu muito com essas rodovias que no passado nos envergonharam muito. Nossa gestão está dando uma atenção especial para essa região, revitalizando a MT-170 e a MT-220".

A expedição teve início em Campo Novo do Parecis, às 14h, pela MT-170 chegando até Brasnorte. Durante a parada em Brasnorte, o vice-governador recebeu como demanda do prefeito Mauro Rui Heisler a solicitação de matéria para recapeamento asfáltico das principais avenidas de Brasnorte. A avenida Senador Julio Campos e também a avenida General Osório, que necessitam de constantes reparos.

As obras vistoriadas e anunciadas fazem parte do programa Pró-Estradas idealizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). O Pró-Estradas é o maior conjunto de obras rodoviárias da história do Estado. Somente nos dois primeiros anos da atual gestão, foram concluídos 1.430 km de asfalto, entre obras de construção (712 km) e reconstrução (718 km). A meta da Sinfra é fechar a atual administração com cerca de 4 mil quilômetros de asfalto executados.

Juara

Na oportunidade, o vice-governador Carlos Fávaro se reuniu com o Sindicato Rural do município de Juara. Na reunião, organizada pelo deputado estadual Oscar Bezerra com a presença de lideranças políticas da região, produtores e sociedade civil organizada, Fávaro reafirmou a importância e a determinação de não fazer promessas vazias. "Não vamos falar que iremos fazer, se não tivermos condições. O importante aqui é que as obras sejam feitas com responsabilidade".

Os produtores solicitaram a pavimentação de 44 km da rodovia 325 de Juara sentido Alta Floresta. Fávaro disse que no momento o Governo não tem condições de pavimentar esse trecho, mas que será analisado. Em contrapartida, o Estado vai garantir a manutenção da Rodovia MT-325 com as patrulhas mecanizadas que ficaram à disposição da região.

Presente na reunião, o empresário Roberto Dornner parabenizou o Governo do Estado pelo trabalho que vem fazendo e a postura em lidar com compromissos assumidos. "Não adianta falar muito, tem que falar pouco e cumprir, como esse Governo vem fazendo", disse o empresário pontuando que as obras na região são aguardadas há mais de 20 anos e agora, aos poucos, elas estão acontecendo.

Revitalização entre Campo Novo e Sapezal

A MT-235, que liga Sapezal a Campo Novo do Parecis, será revitalizada. O anúncio foi feito por Fávaro durante reunião com os vereadores das cidades no final da manhã de segunda-feira (10), na Câmara de Vereadores. A expectativa é que as obras comecem ainda esse mês e que sejam feitas em três frentes de trabalho.

Terça-feira

Nesta terça-feira (11.04), a programação começará com uma reunião entre os representantes do Governo do Estado e do setor produtivo, na sede do Parque de Exposições, em Juara. O evento está marcado para começar às 8h.

A partir das 9h, a comitiva seguirá rumo ao município de Alta Floresta. No caminho pela MT-325, serão feitas vistorias em duas pontes sobre os Rios Apiacás e Apiacazinho, além de visita ao Distrito de Ourolândia. No trajeto, o Governo também deve anunciar ações na infraestrutura da região.