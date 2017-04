Mais de 150 profissionais da área da saúde bucal participaram, nesta quinta-feira (6.04), do primeiro curso do Programa de Capacitação Permanente, realizado no auditório do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT).

As palestras abordaram o tema ‘Hanseníase’ e foram ministradas pela cirurgiã-dentista Alessan dra Nogueira Porto Neves e pelo técnico do Programa Municipal de Controle da Hanseníase, Cícero Fraga de Melo.