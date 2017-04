O curso de Enfermagem do Campus de Cáceres realizará os testes gratuitos

DA REDAÇÃO



O curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Cáceres realizará testes rápidos para HIV/AIDS, sífilis e hepatites B e C.

A ação é uma parceria entre a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Serviço de Assistência Especializado (SAE) com os acadêmicos da Unemat que cursam a disciplina de Assistência de Enfermagem em Saúde do Adulto.

Os exames estarão disponíveis para alunos, técnicos e professores, com exceção de menores de idade, nos Laboratórios de Enfermagem 1 e 2 e no Laboratório de Química do Câmpus Jane Vanini, em Cáceres.

No período da manhã, a ação ocorre entre os dias 18 e 28 de abril, das 8 às 11 horas.

No turno da noite, os exames poderão ser feitos do dia 25 ao dia 27 de abril, das 19:30 Às 22 horas.

A ação é coordenada pela professora Raquel Borges Silva e com a enfermeira Sandra Torres.

HIV e AIDS

A AIDS (do inglês, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é causada pelo vírus HIV (do inglês, Vírus da Imunodeficiência Humana).

Esta doença interfere na capacidade do organismo de combater infecções.

O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados.

Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga.

A doença costuma ser assintomática até evoluir para AIDS.

Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes.

Não existe cura para a AIDS, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais (ARVs) pode retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações.

Sífilis

A sífilis desenvolve-se em estágios, e os sintomas variam conforme cada estágio.

A primeira etapa envolve uma ferida indolor na genitália, no reto ou na boca.

Após a cura da ferida inicial, a segunda fase é caracterizada por uma erupção cutânea.

Depois, não há sintomas até a fase final, que pode ocorrer anos mais tarde.

Essa fase final pode resultar em danos para cérebro, nervos, olhos ou coração.

A sífilis é tratada com penicilina.

Os parceiros sexuais também devem ser tratados.

Hepatites

Hepatites são doenças marcadas pela inflamação do fígado.

A hepatite B é transmitida com maior frequência pela exposição a fluidos corporais infectados.

Os sintomas variam e incluem amarelamento dos olhos, dor abdominal e urina escura.

Algumas pessoas, especialmente crianças, não apresentam sintomas.

Nos casos crônicos, pode ocorrer insuficiência hepática, câncer ou o surgimento de feridas.

Em casos mais leves, a doença desaparece sozinha.

Casos crônicos necessitam de medicação e, possivelmente, de um transplante de fígado.

Já a hepatite C é causada por um vírus transmitido pelo contato com sangue contaminado, por exemplo, por meio do compartilhamento de agulhas ou de equipamentos de tatuagem não esterilizados.

A maioria das pessoas não apresenta sintomas.

Aqueles que desenvolvem sintomas podem ter fadiga, náuseas, perda de apetite e amarelamento dos olhos e da pele.

A hepatite C é tratada com medicamentos antivirais.

Em algumas pessoas, os medicamentos mais recentes podem erradicar o vírus.