DA REDAÇÃO



O Sistema Nacional de Emprego (Sine-Matriz) oferece nesta semana 120 vagas de emprego em Cuiabá. As oportunidades estão disponibilizadas em diversas áreas com salários entre novecentos e três mil reais. Oito destas vagas são para as Pessoas com Deficiência.

Entre as áreas oferecidas estão: atendente de farmácia, auxiliar de cobrança (nível médio e superior) auxiliar administrativo, consultor de vendas, farmacêutico entre outros. Esta última vaga é a com a maior remuneração, salário de R$ 3.164,00.

As vagas para as Pessoas com Deficiência (PCD) são oferecidas nas áreas de auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, carregador e operador de vendas.

Sine

Os interessados podem acompanhar as oportunidades no portal Mais Emprego e se cadastrar, ou procurar uma unidade mais próxima de sua residência, portando carteira de trabalho e documentos pessoais.

A sede do Sine está localizada na Rua Baltazar Navarros, 567, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, próximo ao Pronto Socorro. O horário de funcionamento vai das 07h30 às 13h30.

A unidade da matriz possui serviço específico para atendimento psicossocial para as PCD.