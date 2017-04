JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma campanha contra a indução ao suicídio foi lançada pela Polícia Militar de Vila Rica (1.259 km a Nordeste de Cuiabá) na noite desta terça-feira (12), após uma garota de 16 anos se matar, supostamente instigada por um jogo macabro, que obriga a pessoa tirar a própria vida.

O corpo da garota foi encontrado na tarde de ontem dentro de uma lagoa, no Centro da cidade. Ela teria deixado uma carta para os pais contando que participava do jogo chamado “Desafio da Baleia Azul” - que instiga adolescentes a realizarem uma série de missões chocantes e, por fim, o suicídio.

Após o episódio, o 10º Comando Regional de Polícia Militar lançou a campanha informando que é crime induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa a tirar a própria vida.

Segundo a campanha, a pena para tal crime é de dois a seis anos, caso o suicídio se consuma, ou a reclusão de um a três anos se houver uma tentativa resultando em lesões corporal de natureza grave.

A pena aumenta caso o motivo para induzir a pessoa a cometer o suicídio for egoístico ou se a vítima é menor, ou tem menor capacidade de resistência.

De acordo com a Polícia Militar, após a morte da menor, foi descoberto que na cidade de Vila Rica há pelo menos dois grupos de WhatsApp com a participação de jovens que trocam experiências sobre o desafio.

A campanha ainda alerta para que os pais também fiquem atentos com os filhos.

“Responsáveis de crianças e adolescentes devem ficar atentos aos detalhes, e ao menor sinal de que o menor está sendo influenciado por outras pessoas a realizar práticas que possam levar ao suicídio, devem imediatamente informar as autoridades policiais”, diz trecho da publicação.

Reprodução O corpo da garota foi encontrado na tarde de ontem dentro de uma lagoa, no centro da cidade

Morte de adolescente

A garota foi dada como desaparecida ainda na madrugada de terça-feira (11), quando os pais não a encontraram em seu quarto.

A menina teria deixado uma carta se despedindo e contando que cometeria o suicídio por estar participando do jogo.

O corpo da adolescente foi encontrado por volta das 14h dentro de uma lagoa. A Polícia Militar fez a retirada e o local acabou cercado por curiosos.

Perto do local foram encontrados os chinelos da jovem, o que alertou para a possibilidade de ela ter se jogado na lagoa.

Ao MidiaNews, o delegado regional André Rigonato, que está à frente do caso, confirmou que há a suspeita de que a menor tenha cometido suicídio por causa do jogo.

“A ocorrência ainda está em andamento, mas prelimirnamente seria isso [por causa do jogo]. O corpo foi encontrado agora. E ainda vamos fazer um levantamento melhor. Já apreendemos o celular dela e vamos dar início aos trâmites de investigação”, afirmou.

Segundo o delegado, a carta deixada pela menor aos pais também será analisada.

“Desafio da Baleia Azul”

Aparentemente, o “Desafio da Baleia Azul” começou na Rússia e tem atraído crianças e adolescentes por meio da internet.

O jogo funciona da seguinte forma: “o curador” (pessoa que controla o jogo) envia diariamente, por 50 dias, um desafio, sempre às 4h20 da madrugada, para um grupo de pessoas, sob a pena de serem expostas na rede.

Os jogadores devem postar nas redes sociais uma prova de que completou o desafio. O jogo termina no desafio de número 50, quando o participante tira a própria vida.

A chegada do tal jogo mortal ao Brasil já dá sinais há alguns dias. No YouTube, por exemplo, jovens com milhares de seguidores fazem vlogs (diários em vídeo) dizendo que aderiram ao jogo e incentivando seus fãs a fazerem o mesmo.

Um deles chega a dizer que tem “10% de chance de sobreviver” em uma das transmissões. Algumas chegam a ter quase 400 mil visualizações.

Confira o texto da PM de Vila Rica na íntegra:

"10°Comando Regional



Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio



Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:



Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Parágrafo único - A pena é duplicada:



Aumento de pena



I - se o crime é praticado por motivo egoístico;



II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.



1.1 – Objeto material: O tipo penal resume às condutas de induzir, instigar ou auxiliar o suicídio ou a tentativa dele que resultar em lesão corporal de natureza grave.



Blue Whale "Game"



Uma nova "moda" chegou à internet, sobretudo no Facebook. Iniciado na Europa, o Desafio da Baleia Azul está preocupando pais de todo o mundo.

O jogo, que foi criado na Rússia, consiste em uma série de 50 desafios, onde o último é tirar a própria vida. No Brasil, a rede social já registrou a criação de diversos grupos com este nome.



No município de Vila Rica existem pelo menos dois grupos de whatsapp , com a participação de jovens que trocam experiências sobre o desafio.



Ao longo do dia de hoje pudemos acompanhar a tragédia ocorrida em nosso município, que diante de levantamentos preliminares, trata-se de mais uma consequência da participação de jovens que realizavam os desafios do referido jogo.



Desenhar uma baleia no corpo com faca ou gilette, passar horas ouvindo músicas psicodélicas e virar a noite vendo filmes de terror são alguns dos desafios propostos do jogo, onde o desafio é lançado em grupos todos os dias às 4h20min.



Responsáveis de crianças e adolescentes devem ficar atentos aos detalhes, e ao menor sinal de que o menor está sendo influenciado por outras pessoas a realizar práticas que possam levar ao suicídio, devem imediatamente informar as autoridades policiais."

Leia mais sobre o assunto:

Garota é encontrada morta e polícia suspeita de jogo suicida