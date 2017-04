DA ASSESSORIA



Lideranças na área de vendas do setor atacadista e distribuidor de Mato Grosso participaram nesta segunda-feira (10.04), em Sinop, do seminário PDL Vendas com o professor Jair Santos, consultor nacional de empresas como Nestlé, Abad e rede Atacadão. O objetivo foi despertar nos profissionais a importância da preparação e alinhamento estratégico para o bom desempenho das vendas.

Com uma duração de 8 horas, o seminário também reuniu cerca de 70 pessoas na capital na sexta-feira (07.04), no Hotel Gran Odera, em Cuiabá. A proposta da Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad) e do Sindicato do Comercio Atacadista e Distribuidor do Estado de Mato Grosso (Sincad), é manter ao longo deste ano um ciclo de cursos, palestras e seminários presenciais e a distância para contribuir com as empresas no enfrentamento ao momento de crise à qual vive o país.

Conforme o presidente da Amad, João Carlos Sborchia, em março foram realizadas palestras com menor duração também em Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Várzea Grande.

A proposta ao longo do ano é intercalar com outros temas, voltados às áreas de contabilidade e administração. Haverá opções pela internet, o que ajudará mesmo aqueles que têm trabalho externo e não podem se dedicar no horário normal. “O objetivo é sempre investir nos profissionais, pois são eles que fazem a empresa”.

O objetivo é sempre investir nos profissionais, pois são eles que fazem a empresa

O professor Jair explica que o programa ‘Desenvolvimento de Lideranças em Vendas' traz aos participantes casos de sucesso e atividades em grupo, demonstrando como a execução focada e planos simples e direcionados fazem a diferença. “Vivemos numa época de hiperinformação, em que as coisas mudam o tempo todo, não podemos ter o luxo de nos acomodar achando que sabemos tudo, é preciso se aperfeiçoar e estudar o tempo todo para continuar conquistando e fidelizando clientes”.

Ele afirma que um bom vendedor hoje precisa de muito mais que atributos que ser um bom ‘piadista’ ou ser amigo, é necessário conhecer a fundo o produto que está comercializando, ter noções de mercado, de lucro, tributações e contabilidade, para inclusive ajudar o cliente.

“Esse tipo de informações faz a diferença e agrega no valor do que estamos vendendo, mas para conseguir ter este desempenho é necessário ir além do convencional, ser uma referência, exigindo muito estudo, atualização constante”.

Apesar de já conhecer o professor, o diretor da Faneca Distribuidora, Harold Silva Vieira, da rede Solução Cosméticos, acredita que participar de atividades sempre ‘mexe’ e traz novas experiência e reflexões que ajudam a reinventar a rotina.

“Nosso desafio agora é levar estas informações e essa motivação à nossa equipe, do qual fazem parte profissionais que estão há mais de mil quilômetros de distância, no interior do estado, e não podem participar de palestras ou seminários”.

Nosso desafio agora é levar estas informações e essa motivação à nossa equipe, do qual fazem parte profissionais que estão há mais de mil quilômetros de distância, no interior do estado, e não podem participar de palestras ou seminários

Com a matriz em Rondonópolis e um centro de distribuição em Cuiabá, Marco Sérgio Porcu, do Goiano Atacado de frutas e verduras, avalia que a reciclagem de informações é extremamente necessária para que ninguém ache que já atingiu o nível de excelência em seu negócio. “Na nossa área, a legislação muda a todo momento, temos que estar atentos, sem chances de estacionar”.

O mesmo avalia Inácio de Souza, o ‘Carrerinha’, representante comercial da Mika Alimentos, que diz estar muito mais focado e resiliente após o seminário, já que não quer ficar ‘para trás’. Ele acrescenta que em tempos difíceis é fundamental ser como um camundongo, adaptar-se rápido.

“Às vezes a gente se pergunta por que com o outro deu certo e com a gente não? Mas, será que estamos realmente fazendo a coisa certa? Não adianta colocar a culpa nos outros, sucesso e fracasso depende muito da nossa postura interna, da flexibilidade para mudar, estudar e aprender com os erros”.

Sheila Sborchia, da Trevo Papeis, faz questão de participar de todos os cursos e palestras, acredita que o aperfeiçoamento na área comercial deve ser constante.

“Temos que sair da rotina e o professor Jair é muito bom nisso, porque é provocador, motivador, faz com que a gente se questione, não tem como sair igual depois da palestra ou do curso. Este é o quinto ano que ele vem contribuir com o setor e é sempre uma experiência diferente”.

Para o diretor executivo da Amad e Sincad-MT, Marcos Taveira, o seminário, que foi realizado em parceira com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), foi importante ao abordar antigos conceitos de forma inovadora, numa linguagem própria do setor.

“A área de vendas é o calcanhar de Aquiles, por isso, ao impulsionar os coordenadores e demais lideranças vamos estar movimentando positivamente a todos”.

Sobre o palestrante

O professor Jair Santos é consultor de empresas com mais de 25 anos de experiência, palestrante nacional nos temas liderança, gestão da mudança e vendas.

Articulista da Rádio CBN de Santa Catarina, do quadro diário 'Construindo Conhecimento'. Autor de DVDs e Podcast de treinamento.

Serviço

Outras informações sobre próximos cursos, palestras e seminários: (65) 3642-7445 ou amad@amad.org.br.