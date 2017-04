DA REDAÇÃO



O espetáculo Auto da Paixão de Cristo, encenado entre esta terça-feira (11.04) e domingo (16), no Sesi Papa em Cuiabá, contará com tradução simultânea em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e áudio descrição.

A peça também contará com acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A tradução em Libras poderá ser conferida no telão instalado no local, em todos os dias da apresentação. A áudio descrição será oferecida apenas no sábado (15.04).

A expectativa é que 50 pessoas com deficiência visual acompanhem a apresentação. Durante a peça as pessoas com deficiência visual também terão experiências sensoriais, podendo tocar a interagir com os adereços da peça. No Sesi Papa, haverão assentos reversados para cadeirantes e idosos.

Além da encenação, o público também poderá conferir a praça de alimentação, espaço infantil com brinquedos e feira de economia criativa. A abertura dos portões será sempre às 17h e a peça começa as 20h. A entrada é gratuita.